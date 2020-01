Eine Herz und eine Seele waren sie noch nie: Jürgen Filius (Grüne) und Martin Rivoir (SPD) vertreten als Landtagsabgeordnete in Stuttgart die Interessen Ulms. Der eine, Filius, als Vertreter der Regierungspartei, der andere, Rivoir, namens der Opposition. So war das auch, als in Stuttgart im Dez...