Open-Air-Kino Donauflimmern 2018 startet am 21. Juni

Ulm / Susanne Klöpfer

Das Open-Air-Kino in Ulm startet! Ab 21. Juni gibt’s wieder täglich Filme im SSV Bad zu sehen.

Das Donauflimmern Open-Air-Kino startet in die neue Saison 2018. Los geht’s am Donnerstag, 21. Juni, mit dem Film “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

Bis Mitte September laufen täglich Filme im SSV Bad Ulm. Zu sehen gibt’s dieses Jahr Blockbuster wie „Deadpool 2“, den diesjährigen Oscargewinner „Shape of Water“, aber auch Arthaus-Filme wie „3 Tage in Quibéron“. Neben Popcorn gibt es auch Essen und Trinken zu kaufen.

Wo? im SSV Bad Ulm, Stadionstraße 17, 89073 Ulm.

Wann? Einlass ist täglich ab 20:00 Uhr im SSV Bad Ulm. Der Filmbeginn ist immer bei Einbruch der Dunkelheit. Täglich um 18 Uhr wird je nach Wetterlage entschieden ob gespielt wird oder nicht. Die Infos immer aktuell im Internet unter www.donauflimmern.de

Preis? Einzelkarte 9.50 €, Kinder unter 12 Jahren 4.50 €, Karten gibt es online zu kaufen.



Das Programm beim Open-Air-Kino 2018:

Donnerstag, 21.06.2018

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Freitag, 22.06.2018

Black Panther

Samstag, 23.06.2018

Call Me by Your Name

Sonntag, 24.06.2018

Die Verlegerin

Montag, 25.06.2018

Fack ju Göhte 3

Dienstag, 26.06.2018

Grießnockerlaffäre

Mittwoch, 27.06.2018

Deadpool 2

Donnerstag, 28.06.2018

Avengers 3

Freitag, 29.06.2018

Aus dem Nichts

Samstag, 30.06.2018

Dieses bescheuerte Herz

Sonntag, 01.07.2018

Das Leben ist ein Fest

Montag, 02.07.2018

WEIT. Die Geschichte von einem Weg um die Welt...

Dienstag, 03.07.2018

A Quiet Place

Mittwoch, 04.07.2018

Wunder

Donnerstag, 05.07.2018

Wind River

Freitag, 06.07.2018

Shape of Water

Samstag, 07.07.2018

La La Land

Sonntag, 08.07.2018

Midnight Sun

Montag, 09.07.2018

Mord im Orient Express

Dienstag, 10.07.2018

Greatest Showman

Mittwoch, 11.07.2018

3 Tage in Quibéron

Donnerstag, 12.07.2018

In den Gängen

Freitag, 13.07.2018

Black Panther

Samstag, 14.07.2018

Deadpool 2

Sonntag, 15.07.2018

Red Sparrow

Montag, 16.07.2018

Eine bretonische Liebe

Dienstag, 17.07.2018

Isle of Dogs - Ataris Reise

Mittwoch, 18.07.2018

A Beautiful Day

Donnerstag, 19.07.2018

Wohne lieber ungewöhnlich

Freitag, 20.07.2018

Jurassic World 2

Sonntag, 22.07.2018

Dunkirk

Dienstag, 24.07.2018

Lady Bird

Mittwoch, 25.07.2018

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Donnerstag, 26.07.2018

European Outdoor Film Tour 2018