Die Eislaufsaison in der Eissportanlage am Donaubad startet am Donnerstag, 3. Oktober, von 13 bis 21 Uhr. Zunächst ist nur die Eishalle geöffnet. Sobald es kalt genug ist, wird auch die Außenpiste in Betrieb genommen, teilt das Donaubad mit.

So viel kostet der Eintritt

Die Preise für Familientarife und Dauerkarten bleiben gleich, der Eintritt für Erwachsene und Ermäßigte wurde um je 30 Cent erhöht: Auf 5,50 Euro (4,50 Euro) für die Tageskarte. Kinder zahlen jetzt 20 Cent weniger: 3,50 Euro.

Öffnungszeiten der Eissportanlage

Die Eissportanlage hat in den nächsten Tagen wie folgt geöffnet:

Donnerstag, 3. Oktober: 13 Uhr bis 21 Uhr

Freitag, 4. Oktober, und Samstag, 5. Oktober: 13 Uhr bis 21 Uhr

Sonntag, 6. Oktober: 10 Uhr bis 16 Uhr

