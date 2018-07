Schwörmontag Donau 3 FM lädt zur Malle-Party auf den Münsterplatz

Ulm / swp

Mit einer Mallorca-Party will der Ulmer Radiosender Donau 3 FM am Schwörmontag auf dem Münsterplatz für Partystimmung sorgen.

Am Schwörmontag steigt die Party auf dem Ulmer Münsterplatz - das schon Tradition. Der Radiosender Donau 3 FM, der in diesem Jahr verantwortlich zeichnet, will die „größte Mallorca-Party Schwabens“ veranstalten.

Um 17 Uhr geht es los. Ortlieb, Felix und Andi Scheiter aus der Donau 3 FM Gute-Laune-Morningshow, die Rapper von Ulms Finest und viele weitere Gästen sollen für Stimmung sorgen. Für den Morningshow-Moderator Jürgen Ortlieb ein Highlight: „Eine ganze Stadt feiert, wo gibt es das sonst? Wir Schwaben machen den Schwörmontag zur geilsten Party Deutschlands.“

„Du hast die Haare schön“

Laute Töne wummern dann ab 19 Uhr über den Ulmer Münsterplatz, der Rocksound der 80er ist wieder da.

Ab 21.30 Uhr steht die „Malle meets Ulm! Donau 3 FM“-Party auf dem Programm. Zusammen mit Matty Valentino und dem „singenden Kult-Friseur aus Kölle“, Tim Toupet, sowie deren Hits wie „Du hast die Haare schön“, „Allee Allee (eine Straße, viele Bäume)“ oder „Hurra Die Gams“, wird auf dem Münsterplatz gefeiert.