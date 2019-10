Von Freitag, 1. November bis Sonntag, 3. November, findet in Ulm die Messe Dogsmania statt. Die Verbrauchermesse rund um den Hund findet zum dritten Mal statt. Alles dreht sich bei den „Ulmer Hundstagen“ um den besten Freund des Menschen. Wann ihr die Dogsmania besuchen könnt, wie hoch die Eintrittspreise sind und welche Aussteller euch erwarten, könnt ihr hier nachlesen.

Öffnungszeiten und Anfahrt der Dogsmania

Wann beginnt die Dogsmania?

Die Messe beginnt am Freitag, 1. November 2019, und endet am Sonntag, 3. November 2019. In diesem Zeitraum kann die Messe täglich von 10 bis 18 Uhr besucht werden.

So kommt ihr zur Dogsmania:

Die Messe findet auf dem Ulmer Messegelände an der Böfinger Straße 50 statt. Neben der Anfahrt mit dem Auto, könnt ihr auch mit der Straßenbahn zum Gelände gelangen. Die Linie 1 fährt direkt vor die Messehallen. Dazu müsst ihr an der Haltestelle Donauhalle aussteigen.

Eintrittspreise für den Messebesuch

Tickets für die Messe erhaltet ihr nur an der Tageskasse.

►Erwachsene und Jugendliche (ab 16 Jahre): Tagesticket: 5 Euro / Wochenendticket: 10 Euro

►Rollstuhlfahrer und Schwerbehinderte, die auf eine Begleitperson angewiesen sind (Nachweis) haben freien Eintritt

►Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren haben freien Eintritt

Hunde dürfen natürlich auch mit auf die Messe genommen werden und haben als Stars der Veranstaltung natürlich freien Eintritt.

Aussteller und Programm auf der Dogsmania

Auf der Dogsmania präsentieren sich rund 100 regionale und überregionale Aussteller in Halle 6 mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Informationen aus allen Bereichen rund um den Hund.

Youtube

Auf der Webseite der Dogsmania-Messe findet ihr einen Hallenplan, der euch die Standorte der verschiedenen Aussteller zeigt. Die Messe bietet auch ein umfangreiches Show-Programm an, in dem Hundesportarten wie zum Beispiel Agility, Rally Obedience, Hooper´s Agility und Dog Dance präsentiert werden.

Außerdem gibt es eine Reihe von Seminaren und Workshops: Wie stellt man selber Wund- und Pflegesalben für seinen Hund her? Was sind Erste Hilfe Maßnahmen, die jeder Hundehalter kennen sollte? Wie gewöhnt man einem Hund das Leine ziehen ab?

Diese und noch viele weitere Fragen werden in ein- bis zweistündigen Vorträgen beantwortet.

Auf der Webseite von Dogsmania findet ihr alle weiteren Informationen zu den Programmpunkten, Seminaren und Workshops.

