Die Erkenntnis kam ihr im Hörsaal. Montag, 7.30 Uhr, Strafrechtsvorlesung an der Uni Marburg. Tala Nassrollah saß auf ihrem Stuhl und versuchte verzweifelt, den Worten des Professors zu folgen. Das Wochenende hatte ihr alles abverlangt: Wieder hatte sie im Club aufgelegt und die Partygäste bis in die Morgenstunden mit Beats beschallt. Jetzt lähmte sie die Müdigkeit. Talas Blick wanderte zu ihrem Nebensitzer. Der Kommilitone, ein 85-jähriger Mann, studierte trotz seines hohen Alters Jura. „In diesem Moment wurde mir klar, dass mir noch genügend Zeit für ein Studium bleibt und ich mich jetzt voll auf das DJing konzentrieren sollte“, erinnert sich Tala.

DJane Tala: Bookings in Berlin und auf Ibiza

Die Entscheidung aus dem Jahr 2013 hat die Ulmerin nicht bereut. Tala gehört heute zu den bekanntesten DJanes in Deutschland. Die 32-Jährige hat Auftritte in Berlin, Hamburg und Köln; reist für Gigs nach Ibiza oder in die dominikanische Republik. Vereinzelt legt sie Elektro auf, am liebsten spielt Tala allerdings Hip-Hop: die Klassiker von Snoop Dogg und Dr. Dre, aber auch die neuesten Hits von Migos oder Travis Scott. „Ich denke, dass meine musikalische Bandbreite sowohl beim Publikum als auch bei den Veranstaltern gut ankommt“, sagt Tala.

Vom Neu-Ulmer Jugendhaus auf die große Bühne

Ihre Leidenschaft fürs Auflegen entdeckte sie im Teenager-Alter. Ende der 90er-Jahre schnitt die junge Tala jeden ihrer Lieblingssongs aus dem Radio auf Kassette mit. Abends traf sie sich mit ihren Freunden im Neu-Ulmer Jugendhaus und spielte die Stücke auf der Anlage ab. „Ich war damals die einzige mit der neusten Musik“, sagt Tala lachend. Die Begeisterung blieb. Einige Jahre später versuchte sich Tala am DJ-Equipment ihres Bruders Ahmad und ergatterte kurz nach dem Abitur ihren ersten großen Auftritt im Oak-Club in Eislingen.

Tala Nassrollah legte schon auf Ibiza sowie in der dominikanischen Republik auf.

© Foto: Pressefoto DJane Tala

DJing: Tala behauptet sich in einer Männerdomäne

„Mir war von Beginn an klar, dass ich mir keine Fehler erlauben darf. Als Frau hat man es in dieser Männerdomäne extrem schwer“, erzählt Tala, „man wird immer unterschätzt.“ Sie habe daher extrem darauf geachtet, sauber zu mixen: „Nur deshalb konnte ich mir Schritt für Schritt einen Namen machen.“ Auch die sozialen Netzwerke waren ein nützliches Marketing-Instrument. Eine junge DJane, die die süddeutsche Party-Szene aufmischt – das sorgte zwischen 2011 und 2013 für Aufsehen auf Facebook. Namhafte Partyveranstalter wurden auf Tala aufmerksam. Bereits während ihres Jura-Studiums reiste sie von Auftritt zu Auftritt durch die Republik, bis ihr das Pensum zu viel wurde.

Tala lehnte Booking mit Micaela Schäfer ab

„Mit dem Fokus auf meine Bookings konnte ich meine Bekanntheit weiter steigern“, erzählt Tala. In den vergangenen sechs Jahren hat sie sich in die deutsche DJane-Elite gespielt. Ein kleiner Kreis mit unterschiedlichen Protagonistinnen. So hatte Tala eigenen Angaben zufolge bereits das Angebot, gemeinsam mit TV-Sternchen Micaela Schäfer aufzulegen, die bei ihren Auftritten viel nackte Haut zeigt. „Ich habe abgelehnt, weil das nicht meine Sparte ist. Ich zeichne mich ausschließlich durch meine Fähigkeiten am DJ-Pult aus. Das beweise ich jedes Wochenende“, stellt Tala klar.

Tala betreibt nebenbei mit ihrem Bruder den Fruchtrausch in Ulm

Ihr Leben bewegt sich mittlerweile zwischen gemixter Musik und gemixten Früchten: Unter der Woche bedient sie nämlich ihre Kunden in der Smoothie-Bar „Fruchtrausch“, die sie gemeinsam mit ihrem Bruder in der Hafengasse betreibt. „Ich habe dadurch einen guten Ausgleich zum Nachtleben“, betont Tala, „außerdem ist mir dieses Standbein in Ulm extrem wichtig. Ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch.“

Aus diesem Grund freut sich Tala immer besonders, wenn sie Gigs in der Region hat. Vor allem im Club „Frau Berger“ steht sie immer wieder an den Decks. Als sie neulich mit dem Auto zu ihrem Auftritt fuhr, sah sie durchs Fenster das Schild einer Ulmer Anwaltskanzlei, erzählt Tala. Sie kam ins Grübeln: War es die richtige Entscheidung, mit dem Jura-Studium aufzuhören? „Doch dann erinnerte ich mich wieder an meinen früheren Kommilitonen und dachte mir: Ich habe noch genügend Zeit für meinen Abschluss.“