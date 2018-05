Umwelt Diskussion zum Insektensterben

Ulm / cst

Allmählich wird das Insekten- und Vogelsterben als Problem erkannt. Deshalb findet am Mittwoch, 9. Mai, im Stadthaus am Münsterplatz die Podiumsdiskussion „Insekten- und Vogelsterben im Fokus – Was können wir für den Erhalt der Artenvielfalt in der Region tun?“ statt. Auf dem Podium: Andre Baumann (Staatssekretär im Umweltministerium), Heiner Scheffold (Landrat Alb-Donau-Kreis), Tim von Winning (Bürgermeister Ulm), Thomas Lehenherr (Umweltbeauftragter in Bad Saulgau, der Landeshauptstadt der Biodiversität), Jens Wehner (Stadtgärtnermeister in Bad Saulgau). Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist das Bündnis für Artenvielfalt mit dem BUND, dem NABU, dem Schwäbischen Albverein, den Naturfreunden, dem Kreisimkerverband und dem Biosphären-Infozentrum Schelklingen-Hütten.