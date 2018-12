Geschichte Diskussion um Änderung von Straßennamen

Grüne fordern: Hindenburgring umbenennen

Straßennamen Paul von Hindenburg taugt nicht als Namenspate, der Hindenburgring soll deshalb umbenannt werden, fordert die Grünen-Fraktion. Als Befehlshaber verantwortete Hindenburg im Ersten Weltkrieg die Zwangsarbeit von Zivilisten, als Reichspräsident in der Weimarer Republik habe er versagt, so die Grünen. „Seine Legitimation des so genannten Preußenschlags, der eine demokratische Regierung mit der Drohung militärischer Gewalt beseitigte, und sein Entschluss, die Macht an Hitler und die NSDAP zu übertragen, machen es aus unserer Sicht völlig unmöglich, den Straßennamen beizubehalten.“