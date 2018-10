Konzert Dirk im Glück: Maassen im Stadthaus

Ulm / Udo Eberl

Melancholische Umarmungen, romantische Streicheleinheiten, oftmals eindimensionale Annäherungen an die Klassik auf der Basis eines Popfundaments – wohltemperierte Klaviermusik für die vielen Bilder im Kopf. „Avalanche“ heißt das im Juli erschienene Album des Wahl-Ulmers Dirk Maassen, der zum Internet-Star der neuen Klassik geworden ist, obwohl doch seiner Meinung nach nur „Wald- und Wiesenhörer“ diese Schublade für seine Musik aufziehen.

Wie auch immer: Er trifft den richtigen Ton, über zwei Stunden hinweg fesselt Maassen, der sein Hobby stetig professionalisiert hat, die Zuhörer mit Melodien und Harmoniefolgen, die einem so oder so ähnlich bekannt vorkommen. Wahrscheinlich macht genau das den Erfolg seiner „hübschen kleinen Liedchen“ (O-Ton Maassen) aus.

Seine mantrahaften und durchsichtigen Kompositionen bieten reichlich Freiräume für Gedankenflüge oder Tagträume. „Ich werde oft gefragt“, sagt Maassen häufiger, und gibt mit dem Mikrofon in der Hand Antworten wie ein geübter Entertainer, offenbart, wie die emotionalen Botenstoffe in das eine oder andere Stück gelangen. Immer wieder sorgt er, ganz rheinische Frohnatur, für Lacher, vor allem erreicht er das Publikum mit seiner ehrlichen Dankbarkeit. Der IT-Experte, der an den Tasten zu sich selbst finden kann, dank eines Wohlfühlprogramms als Dirk im Glück. Nichts gewollt, alles gewonnen.

Auch die Unterstützung einiger Ravensburger Mediendesign-Studenten, die im Stadthaus Echtzeit-Visualisierungen beitragen. Nicht viel mehr als ein kleines Extra im Rahmen dieses „Sound of Light“-Konzerts. Schon bald soll der nächste Schritt folgen. Eine Konzertreise mit Streicher-Ensemble. Vor den eifrig herbeigeklatschten drei Zugaben gibt der euphorisierte Pianist seiner Hoffnung Ausdruck, dass sich Ulmer Streicher bei ihm melden, die mit ihm im Jahr 2020 eine solche sinfonische Reise wagen wollen.