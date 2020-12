Die SWU Verkehr passt wegen des Lockdowns den Fahrplan am 21. Dezember nochmals an.

Für alle anderen Linien, also für den Regional-Bus-Verkehr, aber auch für die Stadtbusse der SWBC in Biberach gilt an Heilig Abend und Silvester der Samstagsfahrplan; allerdings wird der Verkehr an Heilig Abend um 17 Uhr eingestellt, an Silvester teilweise später. Die Fahrplanauskunft in der DING gibt voraussichtlich erst ab Sonntag (20.12.) Auskunft, welche Fahrten durchgeführt werden. Details zum Geschehen im Stadtverkehr Biberach sind auch unter www.swbc.de nachzulesen.