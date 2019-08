Uber-Fahrer Stu wird unfreiwillig zum Polizeigehilfen, als Cop Vic in sein Taxi steigt um einen Killer zu verfolgen...

Der friedfertige Stu verdient als Uber-Fahrer sein Geld, befördert also mit seinem eigenen Auto Fahrgäste von A nach B. Mit diesem Privat-Taxi-Service hat er sich einen fantastischen Ruf aufgebaut: Seine Kundenbewertung hat stets die volle Punktzahl: 5 von 5 Sternen. Doch dann steigt eines Tages der griesgrämige Detective Vic zu Stu ins Auto und das Chaos nimmt seinen Lauf. Vic ist nämlich auf der heißen Spur eines brutalen Killers und der unbedarfte Stu soll ihm nun helfen, die Verfolgung aufzunehmen. Um den Verbrecher zu schnappen und seinen Bewertungsdurchschnitt bei der Kundenzufriedenheit zu halten, muss Stu allerdings alles geben und dabei unterwegs möglichst nicht seinen Verstand oder sein Leben verlieren. Je länger sein Kunde im Auto bleibt, desto unmöglicher erscheint aber diese Aufgabe.

Auf der Jagd nach einem brutalen, blutdurstigen und gewissenlosen Killer, Drogenboss und Terroristen muss der harte, cholerische und dickköpfige Polizist Vic ausgerechnet im Uber des gutmütigen Fahrers Stu landen. Dabei wird der Fahrer, der sehr auf seinen Bewertungsdurchschnitt achtet, auf eine schwere Probe gestellt: Er muss nicht nur in seiner ruhigen Art trotz Kidnapping einen kühlen Kopf bewahren, um trotz seines wilden Passagiers am Leben zu bleiben, nein, der friedliche Stu muss gleichzeitig auch dafür sorgen, dass er bei Uber weiterhin eine 5-Sterne-Bewertung vorweisen kann. Denn das ist schließlich sein Job und von irgendwas muss der Mensch ja leben. Das ungleiche Paar, einer gewaltbereit, einer friedliebend, begibt sich also trotz vielen Hindernissen auf die actionreiche Jagd nach dem gesuchten Verbrecher, wobei sie auch auf Vics Tochter Nicole treffen.

Stuber - 5 Sterne Undercover läuft ab dem 22.08. im Dietrich Theater Neu-Ulm