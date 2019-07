Peter ist auf Klassenfahrt in Europa. Doch auch hier werden seine Fähigkeiten dringend benötigt...

Peter Parker ist wieder da! In SPIDER-MAN: FAR FROM HOME, dem nächsten Kapitel der "Spider-Man: Homecoming"-Reihe, entschließt sich der freundliche Superheld aus der Nachbarschaft mit seinen besten Freunden Ned, MJ und dem Rest der Clique Urlaub in Europa zu machen. Doch seinen Plan, die Superheldenkräfte für ein paar Wochen hinter sich zu lassen, muss Peter schnell aufgeben: Nick Fury bittet ihn, das Geheimnis um zahlreiche, schwere Angriffe aufzudecken, die Zerstörung über den ganzen Kontinent bringen.

Peter Parker a.k.a. Spider-Man geht zusammen mit seinen besten Freunden Ned und MJ, dem nervigen Flash und dem Rest der Bande auf Klassenfahrt nach Europa. Peters Plan, den Superhelden für ein paar Wochen hinter sich zu lassen, wird jedoch schnell wieder verworfen, als der Trip von Nick Fury und seinen Agenten unterwandert und gekapert wird. Spider-Man soll ihnen dabei helfen, die mysteriösen Angriffe gefährlicher, aus Elementen bestehender Monster aufzuklären. Fury und seine rechte Hand Maria Hill haben für den Kampf bereits außerirdische Verstärkung im Gepäck: Mysterio, der seinem Namen alle Ehre macht, hat seine Heimat an die Kreaturen verloren und schwört Rache. Außerdem nimmt er den nach den Ereignissen aus "Avengers 4" noch immer aufgewühlten und führungslosen Peter Parker unter seine Fittiche. Gemeinsam verfolgen sie die Angreifer quer durch Europa und landen dabei unter anderem in Venedig, Prag, London und Berlin.

Spider-Man Far from Home läuft ab dem 04.07. im Dietrich Theater Neu-Ulm

Kaufen Sie Ihre Kinokarten online! Karten bestellen www.dietrich-theater.de Kartenservice: 0731/9855598 Kartenservice: www.arthaus-kinos-ulm.de Kartenservice: 0731/9855598 Kartenservice: