Die Berliner Buddys Ronny und Khalid, genannt Klaid, versuchen mit ihrem Kiez-Kiosk über die Runden zu kommen. Während sich Ronny Hals über Kopf in die Tochter des lokalen Mafiabosses verliebt, verliert Klaid ein Vermögen an dessen Roulette-Tisch. Den beiden bleibt nur eine Woche, um das Geld aufzutreiben und die Gangster zu bezahlen. Auf einer Website lesen sie, dass jeder zehnte Deutsche Millionär ist. Klare Sache: Es müssen also nur die nächsten zehn Späti-Kunden entführt werden. Klingt nach einem (fast) perfekten Plan...

Die beiden Kumpels Ronny (Franz Dinda) und Khalid, genannt Klaid (Sahin Eryilmaz), die sich mit einem Spätkauf in Berlin mehr oder weniger gut über Wasser halten, stecken arg in der Zwickmühle, als sie dem skrupellosen Casinobetreiber Bernhard Chipper (Guido Broscheit) 80.000 Euro schulden und nur sieben Tage Zeit haben, das Geld aufzutreiben. Als wäre diese Tatsache nicht schon schlimm genug, kommt eines Tages Emily (Xenia Assenza) in den Laden und will eigentlich nur eine Cola kaufen. Was sie stattdessen bekommt, ist Bier und ein Date mit Ronny. Es kommt, wie es kommen musste und der Späti-Betreiber verliebt sich in die Kundin. Was er nicht weiß: Sie ist die Tochter des örtlichen Mafia-Bosses, bei dem sie noch die offene Rechnung begleichen müssen. Dann lesen sie, dass jeder zehnte Deutsche Millionär ist, und haben eine bekloppte Idee: Sie entführen ihre nächsten zehn Kunden. Statistisch muss da ja ein Millionär darunter sein, der Lösegeld springen lassen kann....

Ronny & Klaid ab dem 10.10. im Dietrich Theater Neu-Ulm

