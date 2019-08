Die rebellische Uma soll auf einer mysteriösen Insel durch verschiedene Methoden zu einer besseren Version von sich selbst erzogen werden...

Als Uma allein auf einer fremden Insel namens Paradise aufwacht, ahnt sie sofort, dass es alles andere als ein Paradies ist. Unter der Leitung der Herzogin (Milla Jovovich) dient Paradise Hills als ein Therapiezentrum für emotionale Heilung, das nur privilegierten jungen Frauen vorbehalten ist. Doch hinter den rosafarbenen Wegen und dem märchenhaften Dekor entdecken Uma und ihre Freundinnen dass etwas Finsteres am Werk ist, und müssen bald um ihr Leben kämpfen.

Als Uma (Emma Roberts) in einer Klinik auf einer geheimnisvollen Insel namens Paradise aufwacht, kann sie sich nicht erklären, wie sie in dem Therapiezentrum für emotionale Heilung auf einer abgelegenen Insel gelandet ist. Geleitet wird die Einrichtung von einer Frau, die alle nur „die Herzogin“ (Milla Jovovich) nennen, und alle Insassen sind junge Frauen aus gutem Hause, die auf die Insel geschickt wurden, um dort innerhalb kürzerster Zeit zu perfekten Frauen zu werden – gemessen an verbreiteten Idealstandards in den Kategorien „Schönheit“, „Benimm“, „Stimme“ und „Fitness“. Doch Uma und ihren neuen Freundinnen Chloe (Danielle Macdonald), Yu (Awkwafina) sowie Amarna (Eiza González), die das Programm ebenfalls absolvieren, wird schnell klar, dass mit diesem Ort etwas ganz und gar nicht stimmt - und dass es sich dabei keineswegs um das vermeintliche Paradies handelt, wie der Name der Insel vermuten lässt.

Paradise Hills läuft ab dem 29.08. im Dietrich Theater Neu-Ulm

