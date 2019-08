Neben einem Mordfall der gelöst werden muss, steht Franz vor einer ganz besonderen Herausforderung. Er muss auf Sohn Paul aufpassen und wird zu allem Überfluss auf Diät gesetzt...

Schluss mit Leberkäs. Diesmal bekommt es der Eberhofer mit seinem bisher schlimmsten Widersacher zu tun: Cholesterin. Ab jetzt gibt's nur noch gesundes Essen von der Oma. Zu den Leberkäs Entzugserscheinungen gesellen sich brutalster Schlafmangel und stinkende Windeln, weil Halb-Ex-Freundin Susi den Franz verpflichtet hat, eine Weile auf den gemeinsamen Sohn Paul aufzupassen. Die Verziehung des Sohnes kriegt er nebenbei gut hin, aber wie immer ist die Idylle von Niederkaltenkirchen durch allerhand Kriminalität getrübt: Brandstiftung, Mord und Bauintrigen. Selbstverständlich eilt Kumpel und selbst ernannter Privatdetektiv Rudi Birkenberger zu Hilfe, um ungefragt bei Ernährung, Erziehung und Ermittlung zu beraten.

Leberkäsjunkie läuft ab dem 01.08. im Dietrich Theater Neu-Ulm und in der Lichtburg Ulm.

