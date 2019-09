Sechs Teenager erleben turbulente Ferien am Meer mit viel Sonne und Strand. Untergebracht sind sie bei Ellen, der Tante von zwei der Teenager. Im Laufe des Sommers ist dann nicht nur die coole Tante gefragt, als Sexualberaterin antwortet sie auch mal auf Fragen, die ein Jugendlicher seinen Eltern wohl eher nicht stellen würde. Einige von ihnen erleben in diesem Sommer ihre erste Liebe, den ersten Sex und was dabei so alles schief laufen kann...

Das erste Mal ist für Jugendliche etwas ganz Besonderes, ein regelrechtes Ereignis, bei dem einfach alles passen und bloß nichts schiefgehen soll. Dass diese Vorstellung allerdings nicht immer der Realität entspricht, müssen eines Sommers auch die Teenager Julia (Emma Katharina Suthe), Aaron (Bjarne Meisel), Emma (Lilly Terzic), David (Benny Opoku-Arthur), Hannah (Luissa Cara Hansen), Mehmet (Jascha Baum) und Mats (Moritz Jahn) feststellen. Während sie - untergebracht bei Ellen (Palina Rojinski), der Tante von zwei der Jugendlichen - einen aufregenden Sommer am Meer erleben, steht die coole Ellen ihren Schützlingen stets zur Seite, wenn die mal wieder nicht weiter wissen. Langweilig wird es der Sexualberaterin diesen Sommer also schon mal nicht. Denn die Kids haben jede Menge Fragen über Liebe, Sex und alles was dazugehört...

Get Lucky - Sex verändert alles läuft ab dem 26.09. im Dietrich Theater Neu-Ulm