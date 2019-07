Realverfilmung des Oscar prämierten Zeichentrickklassikers aus dem Jahr 1994.

DER KÖNIG DER LÖWEN kehrt in einer Live-Action-Fassung zurück auf die große Kinoleinwand.

Die Tiere Afrikas sind überglücklich, als mit dem Löwenjungen Simba der zukünftige König der Savanne geboren wird. Als Sohn von Mufasa gehört diesem nämlich der rechtmäßige Thron. Doch Mufasas Bruder Scar erhebt seinen Anspruch auf ihn und erschleicht ihn sich auf tückische Weise, woraufhin Simba ins Exil verbannt wird und seine liebe Freundin Nala verlässt. Mit dem quirligen Erdmännchen Timon und dem lebensfrohen Warzenschwein Pumba findet Simba aber neue Freunde und Wegbegleiter, die ihm helfen, trotz der schweren Zeit unbeschwert heranzuwachsen. Doch seine Vergangenheit lässt ihn nicht los und als junger Löwenmann erkennt Simba, dass er in die Steppe zurückkehren und den Kampf mit Scar aufnehmen muss, um seinen rechtmäßigen Platz auf dem Thron zurückzuerobern.

Der König der Löwen läuft ab dem 11.07. im Dietrich Theater Neu-Ulm

