"Black and Blue" handelt von einer Nachwuchspolizistin (gespielt von der Oscar®-nominierten Naomie Harris), die mit ihrer Body-Cam versehentlich den Mord an einem jungen Drogendealer aufnimmt. Als sie erkennt, dass der Mord von korrupten Polizisten begangen wurde, schließt sie sich mit der einzigen Person aus ihrem Viertel zusammen, die bereit ist, ihr zu helfen (Tyrese Gibson). Jetzt muss sie nicht nur ihren Polizei-Kollegen entkommen, die mit allen Mitteln das belastende Material vernichten möchten, sondern auch den auf Rache sinnenden kriminellen Freunden des Drogendealers.

Die junge Alicia West (Naomie Harris) hat es allein aufgrund ihres Geschlechts und ihrer schwarzen Hautfarbe nicht leicht als neuer weiblicher Officer in New Orleans. Überall muss sie sich Respekt verschaffen. Doch ihre Situation wird umso schwerer, als sie aus Versehen mit ihrer Körperkamera den Mord einiger korrupter Polizei-Kollegen und ihres eigenen Partners an einem Drogendealer filmt. West befindet sich nun in einer äußerst schwierigen Situation und sieht sich einer doppelten Bedrohung ausgesetzt: Zum einen muss sie sich vor der bekanntlich brutalen Rache der Drogenkartelle fürchten, die ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt haben, zum anderen werden auch ihre überführten Kollegen alles daran setzen, den "Rookie" im Team auszuschalten und an das belastende Material zu kommen. Da sie weder von ihren Vorgesetzten, noch von ihrer schwarzen Gemeinde Hilfe erwarten kann, ist der Fremde Milo „Mouse“ Jackson (Tyrese Gibson) ihre einzige Chance. Gemeinsam mit ihm versucht sie, die Wahrheit ans Licht zu bringen und ihre beiden Feinde gegenenander auszuspielen.

Black and Blue ab dem 14.11. im Dietrich Theater Neu-Ulm

