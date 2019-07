Komödie über eine Gruppe Jugendlicher, die nach bestandenem Abitur eine letzte glorreiche Party schmeißen will.

Bevor der Ernst des Lebens auf die vier Freunde Musti, Yannick, Hannah und Tom wartet und sich ihre Wege vielleicht trennen, versprechen sie ihren Mitschülern leichtsinnig die krasseste Party des Jahres. Doch die Suche nach Anerkennung wirbelt die enge Freundschaft der vier gehörig durcheinander. Für die vier Freunde wird die Party ihres Lebens zur wichtigsten Prüfung ihrer Freundschaft.

Die vier Freunde Musti (Reza Brojerdi), Hannah (Lea van Acken), Yannick (Jerry Hoffmann) und Tom (Lucas Reiber) könnten unterschiedlicher nicht sein. Doch eins haben sie gemeinsam: Sie sind allesamt ziemlich nerdige Außenseiter, die die Schulzeit nur dank ihrer gegenseitigen Unterstützung gerade so überstanden haben. Zum Schulabschluss wollen sie es allen noch einmal richtig beweisen und versprechen nicht weniger als die krasseste Party des Jahres. Je näher die legendäre Fete rückt, desto mehr merken die Freunde allerdings, dass irgendetwas zwischen ihnen zu stehen scheint. Seien es unausgesprochene Gefühle, verletzter Stolz oder auch die Angst vor der Zukunft. Als dann schließlich der große Tag der Party angebrochen ist, geht es für die vier längst nicht mehr nur ums feiern, sondern um die Rettung dessen, was ihnen am wichtigsten ist: ihre Freundschaft!

Abikalypse läuft ab dem 25.07. im Dietrich Theater Neu-Ulm

