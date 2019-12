Ein Flug von Berlin nach Paris. Alltägliche Arbeiten im Cockpit eines Airbus A319. Co-Pilot Tobias Ellis (Joseph Gordon-Levitt) bereitet routiniert den Abflug der Maschine vor. Der Start verläuft wie immer reibungslos. Doch dann hört man Geschrei in der Kabine. Eine Gruppe junger Männer, unter ihnen der achtzehnjährige Vedat (Omid Memar), versuchen ins Cockpit einzudringen. Es beginnt ein Kampf zwischen Besatzung und Angreifern, eine Zerreißprobe zwischen dem Wunsch, einzelne Leben zu retten und noch größeren Schaden abzuwenden. Die Cockpittür wird zum Kampfgebiet und Tobias gerät in die Position, über Leben und Tod entscheiden zu müssen...

Eigentlich scheint es für Co-Pilot Tobias Ellis (Joseph Gordon-Levitt) ein ganz normaler Arbeitstag zu werden. Wie immer bereitet er den Start des Flugzeugs, ein Airbus A319, vor und bringt die Maschine gemeinsam mit seinem Piloten sicher und routiniert in die Luft. Doch dann geraten die Dinge an Bord von Flug 7500 auf dem Weg von Berlin nach Paris auf einmal völlig außer Kontrolle: Denn eine Gruppe von Terroristen, unter ihnen auch der 18-jährige Vedat (Omid Memar), kapert das Flugzeug. Tobias kann die Schreie aus der Kabine bis nach vorne ins Cockpit hören und muss sich gegen die Angreifer, die mit Glasflaschen bewaffnet ins Cockpit eindringen wollen, zur Wehr setzen. Und schon bald ist es an dem jungen Piloten, über Leben und Tod zu entscheiden. Gelingt es den Terroristen, bis ins Cockpit vorzudringen, sind nicht nur die Menschen an Bord in Gefahr... (Quelle: Filmstarts)

7500 ab dem 26.12. im Dietrich Theater.

