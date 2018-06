Nachruf Dietmar Reinborn ist gestorben

Stuttgart/Ulm / cst

Dr. Dietmar Reinborn, überregional bekannt als Professor für Raumentwicklung und Stadtplanung an der Uni Stuttgart, war in den vergangenen zehn Jahren beim Ulmer BUND als Sprecher für Stadtentwicklung aktiv. „Und er hat sich hier erfolgreich in die Stadtplanung eingemischt“, würdigt ihn Dieter Fortmann, ehemaliger Vorsitzender des BUND-Kreisverbands. Konkret habe Reinborn das Gutachten des BUND zur Neuplanung des Hauptbahnhofs erstellt. Auch half er dem Aktionsbündnis Karlstraße bei den Entwürfen zur Umgestaltung und Verkehrsberuhigung der Straße. Reinborn starb im Alter von 74 Jahren in Ulm.