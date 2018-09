Kunsthandwerk Diese Rosen blühen immer

Sabine Imhof will „den lieblichen Charakter der Rose“ in der Gesteinsform festhalten. Der weiße Zement eignet sich ebenso für Teelichter, kleine Bären und monumentale Sitzmöbel. © Foto: Oliver Schulz

Ulm / Lisa Maria Sporrer

Die Kunst ist in mir ausgebrochen“, sagt Sabine Imhof. In ihrer ausgebauten Scheune in Staig-Altheim stehen Skulpturen aus Schrott-Stahl neben lieblichen Figürchen. Filigrane Pinselstriche zieren Leinwände, und auf der Empore neben diesen Bildern stehen zwei große Sessel, die wie kunstvolle Kolosse den Raum einnehmen. Es ist dieser Gegensatz von Persönlichkeit und Kunst, der Imhofs künstlerisches Schaffen geprägt hat. „Ich bin vor meinen Problemen weggelaufen und habe mich in die Kunst geflüchtet.“ Diese sei Kompensator für ihre Ängste gewesen, habe sie abgelenkt.

Vor acht Jahren hat sich die gelernte Industriekauffrau selbstständig gemacht. Ihre Spezialität sind Rosen. Auch darin spiegelt sich ein Widerspruch: Die Umrisse der in der Natur so zarten Blume formt Sabine Imhof aus weißem Zement. So gelingt es ihr, den lieblichen Charakter der Rose in der Gesteinsform zu konservieren. In verschiedenen Größen, Farben und Ausformungen stehen die Beton-Rosen im Scheunen-Atelier. Bis zu 30 Zentimeter Durchmesser erreichen sie.

Gestaltung ist ihr Ding

Kreativ sei sie immer schon gewesen, sagt Sabine Imhof. Für ihre Kinder hat sie viel genäht, mit ihnen gebastelt, Puppen für sie gestaltet. Eine persönliche Krise vor acht Jahren ließ die heute 56-Jährige zum Pinsel greifen. Fortan waren ihrer Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt. „Gestaltung ist mein Ding.“ Die gebürtige Allgäuerin ist in Ulm aufgewachsen und hatte ihre Werkstatt zunächst in Unterweiler.

Nur Bilder zu malen mit Acryl, oder Kreidezeichnungen anzufertigen, reichte ihr bald nicht mehr. Sie entdeckte die kreativen Möglichkeiten von Porenbeton. Dieser leichte, hochporöse Baustoff auf Grundlage von Kalk-, Kalkzement- oder Zementmörtel lässt sich relativ leicht bearbeiten. Ihr erstes Projekt damit waren Sessel. „Ich war ganz besessen“, sagt sie, und fing auf dem Balkon ihres Reihenhauses an, die Steine mit Hammer und Meißel zu bearbeiten. Durch Zufall entdeckte sie bei der IHK die Ausbildung zur „Gestalterin im Handwerk“. Nebenbei ging sie in einem Büro arbeiten, um sich ihre neue Leidenschaft finanzieren zu können.

Der Porenbeton ist Grundlage vieler ihrer Kunstwerke. „Ich gehe meist ohne konkrete Vorstellungen an die Arbeit“, sagt Imhof. Nach und nach lasse sich dann bei der Bearbeitung eine Form erkennen. Nicht nur Rosen sind so entstanden, auch kleine Ulmer Spatzen oder die abstrakte Skulptur „Der Stolz“, die erst kürzlich von der Künstergilde Ulm ausgestellt wurde.

Weil Porenbeton aber nicht gegen jedes Wetter gefeit ist, beschloss Sabine Imhof, ihren Kunstwerken mit dem Werkstoff Beton mehr Haltbarkeit zu geben. Ein Bekannter hatte sie vor einigen Jahren zu einem Beton-Kurs überredet. Dort wurden verschiedene kreative Möglichkeiten erprobt. Damals habe sie damit wenig anfangen können, sagt sie. Sie habe lediglich kleine Kieselsteine in den Beton gemischt und Steinplatten gestaltet. Erst viel später habe sie das Potenzial von Beton erkannt.

Ihre Rosenformen gestaltet Imhof heute erst aus Porenbeton. Die fertige Form umhüllt sie mit Silikon. In diese Negativform gießt sie den Beton. Aber nicht gewöhnlichen Beton. Sie arbeitet ausschließlich mit weißem Zement, in den sie vor dem Guss Kieselsteine verschiedener Farben mischt. So erhalten die Rosen ihren Unikat-Charakter.

Sich als Künstlerin selbstständig zu machen, sei nicht einfach gewesen. Hauptsächlich verkaufte sie ihre Rosen, Bilder und Bildhauerkunstwerke auf Gartenmessen und Kunsthandwerkermärkten. „Aber ich war viel zu günstig“, sagt sie heute. Für eine riesige Rose verlangte sie damals nur 60 Euro. Das deckte nicht mal die Materialkosten, geschweige denn die Arbeitszeit von über 20 Stunden. Heute habe sie „angemessene Preise“. Ab rund zehn Euro geht es bei ihren Rosen los.

Auf Herbstmarkt vertreten

Außerdem bewarb sie sich in einem Sendener Möbelhaus als Einrichtungsberaterin. Seit 2012 ist das ihr zweites Standbein. Denn ihr Bekanntheitsgrad in der Region könnte größer sein, sagt sie. Auf Kunsthandwerkermärkten ist Imhof immer noch zu finden. Anfang Oktober steht sie auf dem Ulmer Herbstmarkt. Ihre Hausmesse sei aber im Sommer die Diga, die Gartenmesse im Kloster Wiblingen. Dort kennt man sie schon. Ihre Kunden sind überwiegend Frauen. In der Kunstszene habe sie noch zu wenige Kontakte, sagt sie.

Weil Rosen im Leben von Imhof aber nicht alles sind, gibt sie künftig auch Kurse: Acrylmalen, Kohlezeichnungen und natürlich die Porenbeton-Bearbeitung. Vor vier Jahren hat sie sich das Haus mit angrenzender Scheune in Altheim/ Staig gekauft. Hinter der ausgebauten Scheune ist ein großer Garten, in dem man sich künstlerisch austoben kann. Dort startet nun auch ein Volkshochschul-Kurs. Rosen seien zwar ihr Markenzeichen, aber sie sei in alle Richtungen interessiert, sagt sie und spricht von sich als einer Scanner-Persönlichkeit: „Im Prinzip mache ich alles.“