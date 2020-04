Neues aus der Ulmer Podcast-Szene: Die beiden Fotografen Moritz Reulein und Lorenz Bee haben ein eigenes Format ins Leben gerufen. Der Titel: „DiesDasUlm“. Zwei Folgen können auf Spotify bereits abgerufen werden, Themen sind in erster Linie Fotografie und das Ulmer Stadtgeschehen. Mit schwäbischem Zungenschlag plaudert das Duo beispielsweise über verschiedene Kameramodelle und tauscht sich über Erfahrungen aus dem Berufsleben aus, aber auch Alltagserlebnisse – etwa beim letzten Wochenmarkt-Besuch – kommen zur Sprache.

„DiesDasUlm“: Unterhaltung in Corona-Zeiten

„Wir wollen den Leuten in der aktuellen Situation etwas Unterhaltung bieten“, sagt Reulein. Die bisherige Resonanz sei durchweg postitiv: „Wir hatten bei der zweiten Folge bereits am ersten Abend mehr als 100 Streams.“ Über ihre Instagram-Kanäle halten Reulein und Bee Kontakt zu den Zuhörern und sammeln Fragen für die nächsten Episoden. Für die Zukunft planen die Freunde, Gäste einzuladen: „Es sollten interessante Leute aus Ulm sein, die sich auf ein lockeres Gespräch einlassen“, so Reulein.

Der Podcast ist nicht das einzige Projekt, das der 26-Jährige in der Corona-Zeit umsetzt. Auf Youtube hat er kürzlich ein Video veröffentlicht. Darin gibt er zusammen mit der Fotografin Chiara Festini Tipps, wie man zuhause schöne Porträt-Bilder knipsen kann.