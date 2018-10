Ulmer HfG Die Welt verbessern

Ulm / Jürgen Kanold

Die HfG ist tot – mausetot.“ Mit dem schön provokanten Zitat Florian Hufnagels, der einmal Direktor der Neuen Sammlung in München war, am großen Designmuseum, lässt sich naturgemäß trefflich ein Podiumsgespräch über die Hochschule für Gestaltung eröffnen. Hufnagel meinte selbstverständlich die Ulmer HfG, die vor 50 Jahren schloss. Denn HfG’s gibt es unverdrossen und sehr lebendig im Lande Baden-Württemberg, in Karlsruhe und in Schwäbisch Gmünd, wo die Erstsemester auch brav Referate halten dürfen über Otl Aichers Designbibel „Die Welt als Entwurf“.

Die Debatte, weshalb eigentlich eine HfG in Ulm kein Comeback feiern konnte oder durfte, wäre auch mal spannend gewesen, aber dass ihr Vermächtnis virulent, aktuell ist und nicht nur historisch legendär, war schnell wieder klar am Sonntagmittag, am Originalschauplatz auf dem verschneiten Hochsträss. Die Stiftung HfG hatte sehr prominent eingeladen, und deren Vorsitzender Alexander Wetzig begrüßte: Christiane Riedel, Geschäftsführender Vorstand des ZKM Karlsruhe; Ralf Dringenberg, Rektor der HfG Schwäbisch Gmünd; René Spitz, Designhistoriker und Professor an der RFH Köln. Es moderierte Stefanie Dathe, die Direktorin des Museums Ulm, dem das HfG-Archiv angegliedert ist (Archiv-Chef Martin Mäntele saß im Publikum).

„HfG Ulm 50 Jahre danach“ – was ist geblieben außer einem Mythos? Sehr spannend war das Podiumsgespräch allein schon deshalb, weil sich die Professoren und die Professorin nicht so sehr mit der Vergangenheit beschäftigten, sondern dass schnell klar wurde, dass die Lehre von der Gestaltung und vom Design heute von einem fundamentalen Gezeitenwechsel geprägt ist, ja dass die staatlichen Hochschulen in einigen Jahren existenzgefährdend, chancenlos dastehen könnten: angesichts des enormen Tempos in den privat finanzierten Zukunftsschmieden etwa des Silicon Valley. Sowieso gehe es längst nicht mehr darum, so Dringenberg, „den 300. Stuhl oder die 400. Kaffeemaschine zu entwerfen“ – also um das greifbare Objekt. Die Digitalisierung überrolle jedes Handwerk. Neue Medien, Bio- und Socialdesign, Umgang mit Ressourcen, Nachhaltigkeit – alles herausfordernde Themen. „Paradigmenwechsel“, „globaler Wandel“ – und andere Begriffe mehr. Aber das hatte, anders, auch die Ulmer HfG (1953-1968) durchgemacht. Und zwar mutig.

„Ulm war auf jeden Fall Avantgarde“, stellte Spitz fest. Weshalb, das dokumentierte auch ein Foto hinter der Podiumsrunde: „statt reproduktion von lehrinhalten schaffung eines kritischen bewußtseins“, so hatten HfGler einst plakatiert – 1968, demonstrierend, als die Ulmer Hochschule vor dem Aus stand. Nichts anderes als solchen Protest hatte man erwarten dürfen.

Gesellschaftliches, politisches Denken war Programm, die HfG war von Inge Scholl und Otl Aicher mit Max Bill auch gegründet worden, um nach dem nationalsozialistischen Terror eine bessere Welt zu gestalten. Die Gesellschaft wahrnehmen, die Menschen und ihre Umwelt beobachten, das gehörte zur Grundlehre.

„Lernen Sie Chinesisch!“

Ob sie denke, dass die Studenten heute nach Karlsruhe zur HfG kämen, um die Welt zu verbessern? Christiane Riedel: „Das will ich doch schwer hoffen, sonst hat die Hochschule keine Berechtigung. Wir müssen die Welt gestalten und dürfen nicht vom politischen System und der Wirtschaft gestaltet werden.“ Was in Karlsruhe auch ein internes Thema ist, lehrte doch der AfD-Ideologe und Bundestagsabgeordnete Marc Jongen dort an der HfG.

René Spitz hatte dann auch noch, „50 Jahre danach“, einen ganz praktischen Tipp für die Ulmer Museumsdirektorin Dathe: „Lernen Sie Chinesisch.“ In Ulm spiele die HfG keine Rolle, in Europa eine geringe, aber in China! Dort vergöttere man geradezu die HfG. Da seien lukrative Sponsoren für die Denkmalpflege zu gewinnen. Also „mausetot“ ist die HfG wirklich nicht.