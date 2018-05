Kommentar Hans-Uli Mayer zur Randale der SSV-Fans Die Vereine sind in der Pflicht

Ulm / Hans-Uli Mayer

Vermutlich hat noch jeder Fußballfan die Bilder vor Augen, wie die HSV-Fans beim Abstieg aus der Bundesliga das halbe Stadion abgefackelt haben. Oder jene beim Pokalfinale in Berlin, als Münchner und Frankfurter Besucher in einer konzertierten Aktion das Olympiastadion vernebelten. Ganz so dramatisch wird man die Auswüchse nach dem WFV-Pokalhit des Ulmer SSV 46 Fußball zwar nicht bewerten müssen. Aber was sich so genannte Fans im Zug erlaubt haben, ist einfach nur abscheulich.

In Fußballkreisen werden solche „Fangesänge“ oft abgetan als vom Alkohol geleitete Dummheiten, hinter denen wenig ernste Substanz stecke. Das ist aber ebenso falsch wie der Hinweis, dass es sich um einen Männersport handelt, bei dem es robuster zugehe. Hitlerverehrungen, ausländer- und schwulenfeindliche Sprüche sind keine dummen Jungensprüche, sondern in bestimmten Ausformungen zu Recht verboten.

Umso unentschuldbarer ist es, dass entweder keine Polizisten im Zug waren oder aber, so denn welche anwesend waren, sie nichts gehört haben wollen. Dass man diese betrunkenen Männergruppen ohne Schutz auf andere Fahrgäste loslässt, ist fahrlässig. Aber auch der Verein darf sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Auch wenn der Vorstand viel getan hat: Angesichts solcher Ereignisse muss es mehr sein.