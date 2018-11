Kabarett Die Untertoener: Das Wüste lebt

Weißenhorn / Christa Kanand

Ganz schön frech. Doch den ­Untertoenern wird alles verziehen. Auch bei ihrer Doppelpremiere in Weißenhorn ist das so – seien es die lokalen Seitenhiebe auf die Aktion „Nette Toilette“ („Die Ulmer kommen extra hin zum Pieseln“), auf Bürgermeister Fendt, Landrat Freudenberger oder auch so: „Wenn Weißenhorn aus dem Landkreis austritt, tät’s Wixit heißen.“

Als „Die Untertoener“ firmieren seit zwei Jahren Lothar Beck und Eva Hempfer mit ihren langjährigen Musikern Peter Klein („König am Klavier“) und Frank Miller (Bass, Blech, Gesang), die bis zum Abschied von der Bühne 2014 als „Die Belehrer“ Erfolge feierten. Claudia Kreiser komplettiert seit dem Neustart den flotten Fünfer. Ihr nunmehr drittes Programm „Das Wüste lebt“, das der gleichnamige Titelsong zum Mitklatschen revueartig eröffnete, machte im zweimal ausverkauften Historischen Theater Furore.

Witzig-originell, auch mal derb-wüst und schlüpfrig, sprüht die bunte Nummernrevue vor Ideen und Gags. Viele Sketche, spitzzüngige Lieder, schräge Klamotten und Requisiten halten den Lachpegel hoch. Schlag auf Schlag wechseln Themen, Typen (zum Beispiel in einer Lehrer-Persiflage), gefällige Instrumentalstücke und verballhornte Schlager-Medleys. Da wird aus „Satisfaction“ „I verreck’ scho’“. Prima singt Frank Miller wie einst Bill Ramsey „Pigalle“. Sogar das Publikum schmettert im Stehen schunkelnd „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“. Und Hauptmacher Beck läuft im Frauenfummel mit Schuhtick zur Großform auf: „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Schuhe eingestellt“.

Die Kanzlerin ausmerzen?

Sie haben’s drauf, spielen wie Profis zwischen Sofa und Bistrotisch ihre Talente aus. Wortgewandt schauspielernd, parodierend, tanzend und singend greifen Beck und die beiden sanges­starken Ladies amüsant in Beziehungskisten, bedienen jede Menge Klischees. Ganz schön abgewatscht werden Sportler, Priester, Parteien und Politiker – bitte, „die Kanzlerin ausmerzen?“

Sticheleien gibt’s zu Themen wie Chemnitz, Hambach und zum Dieselskandal. Gehässigkeiten zielen auf Trump, der eine Gehirntransfusion braucht, oder auf Macron und Frau mit Goethes Faust: „Von Zeit zu Zeit seh’ ich die Alte gern“. Nach Markus Lanz, „Allzwecklaberer, Wort­paparazzo und Volksverschwätzer“ vom ZDF, und zwei Zugaben war nach knapp drei Stunden ausgetoenert. Reichte dann auch.

Info Die Untertoener treten vom 29. bis 31. März zugunsten der Aktion 100 000 im Ulmer Kornhaus auf.