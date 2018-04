Blindgänger Neu-Ulm: Es wird nach weiteren Bomben gesucht

Neu-Ulm / Edwin Ruschitzka

Im Südstadtbogen wird bis 24. Mai sondiert. Drei mögliche Evakuierungstermine sind festgelegt: 29. April, 13. und 27. Mai.

Bis Ende Mai, Anfang Juni wird sich die Neu-Ulmer Innenstadt auf weitere Bombenblindgänger-Entschärfungen und die damit einhergehenden Evakuierungen einstellen müssen. Wie die Stadtspitze und Vertreter der Ulmer Baufirma Realgrund gestern auf einer Pressekonferenz ausgeführt haben, sind weitere Bombenfunde im Bereich des Baufelds „Südstadtbogens“ nicht auszuschließen. Aber: In den nächsten Wochen soll dort koordinierter und geordneter vorgegangen werden.

Das gesamte Baufeld ist in drei Abschnitte eingeteilt worden. Im ersten Bereich wird schon seit vergangenen Donnerstag akribisch nach Blindgängern gesucht. Verdachtspunkte werden aber nur vorläufig markiert. Am Donnerstag 26. April, soll das Erdreich um diese Punkte herum geöffnet werden. Sollte tatsächlich ein Blindgänger im Erdreich stecken, wird gleich am Sonntag, 29. April, evakuiert und entschärft. Das gleiche Prozedere schließt sich dann für die beiden anderen Abschnitte im Zeitraum vom 26. April bis 24. Mai an. Als Entschärfungs- und Evakuierungstermine wurden der Sonntag, 13. Mai, und der Sonntag, 27. Mai, genannt. Ein Ersatztermin ist der 3. Juni.

Mit diesem Vorgehen, das die Realgrund mit der Stadt festgelegt hat, soll vermieden werden, dass Bomben überraschend auftauchen. Wobei das, wie die Vergangenheit gezeigt habe, nie auszuschließen sei, hieß es gestern. Der Bombenfund am 10. April und die Entschärfung am Freitag, 13. April, waren von Geschäftsleuten, Dienstleistern und Ärzten kritisiert worden. Diese müssten, wie am Rand der Pressekonferenz vom städtischen Justiziar Thomas Hofmann zu erfahren war, für die Kosten selbst aufkommen. Regresspflichtig sei niemand, „das Ganze ist höhere Gewalt“.

Die Stadt kann auch nicht verifizieren, welche Kosten die Evakuierung der Innenstadt am 13. April verursacht hat. Über 650 Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Bayerisches Rotes Kreuz waren im Einsatz. Setzt man für den neunstündigen Einsatz für jede Stunde 40 Euro an, ist von von 250 000 Euro nicht weit entfernt, ohne die Fahrzeug- und Materialkosten in Rechnung zu stellen.

Für die Firma Realgrund ist als Fachmann Kampfmittelräumer Daniel Raabe aus Giebelstadt bei Würzburg im Einsatz. Er schilderte, wie schwierig es sei, das Erdreich zu sondieren. Man könne mit Eisendetektoren zwar bis in eine Tiefe von dreieinhalb Metern „schauen“. Im Bereich des Südstadtbogens mache das aber nur wenig Sinn. In den ersten zwei Meter steckten nämlich unheimlich viele große und kleine Metallteile. „Da bleibt einem nichts anderes übrig, als diese Stellen sorgfältig freizulegen.“ Am Rand der Metallspundwände, die als Schutz vor Grundwasser rund um das Baufeld in die Erde gerammt wurden, gebe es ebenfalls Störungen.

Bei 1000-Kilo-Bombe wäre auch Ulm betroffen

Eines sprach Raabe noch an: Für die 500 Kilogramm-Bombe reiche es auch, den Bereich in einem Radius von 500 Metern zu evakuieren. Sollten größere Bomben gefunden werden, etwa 1000-Kilo-Sprengkörper, würde sich die Evakuierungszone bis nach Ulm erstrecken.