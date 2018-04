Pfleghof Die Stars revanchieren sich gerne

Langenau / Helmut Pusch

Der Pfleghof Langenau feiert das ganze Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Und dabei ernten die Pfleghofmacher auch die Früchte dessen, was sie als Spielort den Künstlern in der Vergangenheit geboten haben.

So haben Musiker wie Trompeten-Star Till Brönner, den US-Prä­sident Barack Obama ins Weiße Haus eingeladen hatte, und Bassist Dieter Ilg Spielorte von der Größe des Pfleghofs längst hinter sich gelassen, gastierten sie doch gerade eben im 2000 Zuhörer fassenden Großen Saal der Hamburger Laeiszhalle. Aber das Duo, das jetzt mit den Album „Nightfall“ ein ebenso wunderbar-elegantes wie höchst elaboriert-reduziertes Meisterwerk vorgelegt hat, kommt am 28. Juli auch nach Langenau – nicht in den Pfleghof, sondern in die größere Martinskirche.

Dass solche Stars aber überhaupt den Weg in die Kleinstadt finden, hat mit dem Pfleghof zu tun, in dem Dieter Ilg schon mehrfach zugange war – etwa im Duo mit Saxophon-Legende Charlie Mariano. „Ich glaube, Herr Ilg hat da ein gutes Wort für uns eingelegt“, sagt Langenaus Kulturamtsleiter Edwin Köperl.

Session im Rasthof

Ganz sicher hat der Pfleghof aber seinen Anteil am zweiten Highlight, das die Langenauer jetzt noch für den Hochsommer buchen konnten. Das Gismo Graf Trio kommt mit dem Stargast Stochelo Rosenberg am 17. August und spielt unter freiem Himmel im Pfleghof. Der Holländer gilt als bester Gitarrist des Sinti-Jazz, der mit seinen Cousins Nonnie Rosenberg (Bass) und Nous’che Rosenberg (Rhythmus-Gitarre) als Rosenberg-Trio Weltruf hat.

Die drei sollten eigentlich schon mal vor acht Jahren im Pfleghof spielen; Stochelo Rosenberg musste aber auf der Anreise umkehren, weil sein Sohn verunglückt war. Der nicht minder renommierte Biréli Lagrène sprang damals als Solo-Gitarrist ein. Im Publikum saß der damals 19-jährige Gismo Graf, der nach dem Konzert mit Lagrène und den Rosenbergs noch in der Autobahnraststätte Seligweiler jammte. Der Beginn einer Musikerfreundschaft, die jetzt wieder dort Station macht, wo sie begann – in Langenau.