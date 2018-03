Veranstaltung Die Spatzenwiese fällt 2018 aus

Ulm / swp

In der Friedrichsau schauen Besucher gerade ziemlich in die Röhre: Die großflächigen Bauarbeiten zum Hochwasserschutz versperren den Zugang zu vielen Bereichen. Und jetzt gibt die Stadt noch bekannt: Das Kinder-Kultur-Spektakel Spatzenwiese entfällt in diesem Jahr, weil der Platz dafür noch Baustelle ist und auch noch länger bleibt.

Das heißt: Karussell, Schiffschaukel, Spielzeuge und Theaterzelt bleiben im Keller der Jungen Ulmer Bühne (JUB), die die Spatzenwiese sonst auf die Beine stellt. Es ist nicht gelungen, einen alternativen Standort zu finden. Deshalb mache die JUB „2018 eine kreative Pause, um 2019 neu durchzustarten“.