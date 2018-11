Diskussionsabend Die Sorgen der Wiblinger

Wiblingen / Verena Schühly

Wohin entwickelt sich Ulm? Diese Frage hat am Montagabend knapp 200 Besucher zu einer Diskussionsrunde ins Bürgerzentrum gelockt, auf Initiative der CDU. Über Themen wie Spaltung oder Zusammenwachsen von Alt-Wiblingen und Tannenplatz, Nachverdichtung, Müll, Vandalismus und schlechtes Internet war dabei einiges zu hören.

Auf dem Podium saßen OB Gunter Czisch, RPG-Sprecher Bernd Heinemann, Gisela Bantle vom Sozialausschuss der katholischen Franziskus-Kirchengemeinde und der evangelische Pfarrer Friedemann Bauschert.

Czisch ging auf den für 2019/20 angesetzten Bürgerdialog in Wiblingen ein. „Das ist Ihre Chance, selbst mitzugestalten“, rief er zur Einmischung auf. Ziel sei es, die „Quartiersentwicklung voranzutreiben“, angepasst auf die Bedürfnisse vor Ort und die bestehenden Angeboten.

Heinemann von der Regionalen Planungsgruppe sagte, dass er nach wie vor in Wiblingen eine „räumliche und soziale“ Spaltung feststelle und es daher Projekte brauche, „damit Menschen zusammenkommen“. Weiter monierte er, dass „wir Internet aus dem Mittelalter haben“.

Die soziale Situation im Blick zu behalten, ist laut Gisela Bantle eine wichtige Aufgabe, der sich die Kirchengemeinden widmen: „Wir haben hier einen hohen Anteil von Menschen, die Unterstützung brauchen.“ Sie mahnte, dass Kita-Plätze fehlten.

„Armut hat viele Gesichter, auch hier“, pflichtete ihr Friedemann Bauschert bei und lobte die ökumenische Zusammenarbeit in diesem Bereich. Er bedauerte zudem, dass sich der schlechte Ruf des Tannenplatzes hartnäckig halte, obwohl die Situation schon lange nicht mehr schlimm sei.

Fehlende Begegnungsmöglichkeiten beklagten auch einige Besucher, beispielsweise in Form von Gastronomie am Klosterhof oder eines Biergartens am Tannenplatz. Von einer „Spaltung“ Wiblingens wollten sie, anders als Heinemann, aber nicht sprechen: „Es ist schon vieles zusammen­gewachsen.“

Ein anderes, vom RPG-Sprecher benanntes Problem, ist der zunehmende Vandalismus am Einstein-Schulzentrum. Verursacher seien Jugendliche, die dort insbesondere an Wochenenden Gelage abhalten. Heinemann: „Es fehlt ein Ort, wo die Jugendlichen hinsollen.“ Ob ein Zaun Abhilfe schaffen könnte, darüber gingen die Meinungen auseinander.

„Unterirdische“ Toiletten

Als „unterirdisch“ bezeichneten Besucher den Zustand der Toiletten an der Sägefeldschule. Der OB kündigte zwar an, dass die Sanitäranlagen im Frühjahr gerichtet werden. Aber er zweifelte, ob ein grundsätzliches Problem damit gelöst sei: Es sei leider immer wieder festzustellen, dass die Jugendlichen selbst zur Verwüstung beitragen.

Ein anderes Thema, das einigen auf den Nägeln brannte, ist die geplante Nachverdichtung der UWS im Hart und in der Kemptener Straße. Czisch wurde aufgefordert, dort „für eine gute soziale Durchmischung zu sorgen“. Der OB versicherte, dass die Vorgabe gelte: 70 Prozent der Wohnungen werden über den freien Markt vergeben, 30 Prozent über die Stadt an Menschen mit Berechtigungsschein.

Beim Thema Müll, das Roger Menck aufs Tapet brachte, bremste der OB: „Das ist in Wiblingen nicht schlimmer als anderswo.“ Statt zu klagen sollte „jeder überlegen, was er selbst zur Verbesserung beitragen kann“.

Zur Frage der Sicherheit betonte Joachim Brugger, Leiter des Polizeipostens Wiblingen: „Aus unserer Sicht ist Wiblingen ein sicherer Stadtteil. Die Zahl der Straftaten hat abgenommen, unser Konzept funktioniert.“