Ulm Die Songs von Pink Floyd in Wiblingen

Ulm / Foto: Jill Furmanovsky

Die britische Band Pink Floyd ist Vergangenheit. Wer ihre Songs live hören will, ist auf Tribute-Bands angewiesen. Und genau so eine Band hat Schlagzeuger und Floyd-Gründungsmitglied Nick Mason (Foto) vergangenes Jahr mit alten Floyd-Weggefährten gegründet. A Saucerful of Sectrets hat er sie nach dem zweiten Album der Band getauft. Sie spielt Floyd-Songs, die vor dem 1973 erschienenen Album „Darkside Of The Moon“ enstanden sind. Am 3. Juli kommt die Band in den Wiblinger Klosterhof, heute beginnt der Vorverkauf. In Wiblingen gastieren am 4. Juli auch „Pur“, am 5. Juli treten Joris und Namika auf, und am 6. Juli kommt die Band Foreigner, die im Klosterhof ihre Hits mit Orchester präsentieren wird.