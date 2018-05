Chorwettbewerb Die singenden Spatzen in Freiburg

Ulm / jük

Alle vier Jahre messen sich die besten Amateurchöre beim Deutschen Chorwettbewerb – jetzt in dieser Woche in Freiburg. Das heißt aber, dass die Ulmer Spatzen unter Leitung Hans de Gildes nur mit dem Jugendchor dabei sind, denn der Kinderchor hatte 2014 den Wettbewerb in Weimar gewonnen und darf deshalb als Titelverteidiger nicht antreten. Der Mädchenchor aber hat sich als bester baden-württembergischer Chor in seiner Kategorie qualifiziert und reist am Mittwoch nach Freiburg. Die Wertung findet im Forum Merzhausen statt: am Donnerstag, Himmelfahrt, 14.45 Uhr. Zu den Konkurrenten der Ulmer Spatzen zählen der Jugend-Mädchenchor der Chorakademie am Konzerthaus Dortmund und der Mädchenchor Hamburg. Das Ergebnis des Wettbewerbs wird am Samstag bekanntgegeben.