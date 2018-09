Freundschaft Die Sendung „Immer wieder sonntags“ erfüllt Ulmerin einen Herzenswunsch

Ulm / Sarah Pirker

Zwei Freundinnen lehnen an einem Geländer über den Dächern Capris. Die eine im roten Kleid, die andere hat ihre langen dunklen Haare zu zwei Schnecken gerollt und blickt etwas skeptisch. Es ist ein altes Foto von SÜDWEST PRESSE-Leserin Hannelore Herrmann und ihrer zwei Jahre älteren Freundin Rosemary Befecadu. Damals waren sie 17 und 19 Jahre alt. Als eine „ganz liebenswürdige, kleine Persönlichkeit“ beschreibt die heute 64-Jährige ihre äthiopische Freundin. Rosemary, der Jimi Hendrix-Fan und sie, die Udo Jürgens-Verehrerin. Es habe dennoch gut gepasst, erinnert sich die Ulmerin.

Zu viert ein Zimmer geteilt

Von 1971 bis 1972 hatten die beiden in Freudenstadt gemeinsam eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht und sich im zugehörigen Internat mit zwei weiteren Mädchen ein Zimmer geteilt. Die damals entstandene Freundschaft endete auch dann nicht, als Befecadu nach dem Ende ihrer Ausbildung in ihre Heimatstadt Addis Abeba in Äthiopien zurückkehrte. „Wer die deutsche Schule besuchen durfte, sollte nach der Ausbildung wieder zurück, um sein Wissen dort weiterzugeben“, erklärt Herrmann. Obwohl sie es sich lange gewünscht hatte, hatten sich die Freundinnen seither nicht wieder gesehen.

Das wäre wohl auch so geblieben, hätte Herrmanns Tochter Julia nicht vom Wunsch ihrer Mutter gewusst und sich entschieden, dem Schicksal auf die Sprünge zu helfen. Im März dieses Jahres wandte sie sich heimlich ans ARD-Fernsehen. In der Sendung „Immer wieder sonntags“ wird immer wieder der Herzenswunsch eines Gastes erfüllt. Und tatsächlich hatte sich der Sender für Julias Anfrage entschieden. Ein Gast aus Afrika sei ja auch für die Sendung etwas Besonderes, meint Herrmann. Etwas Besonderes mit großem Organisations- und Kostenaufwand: „Die Flüge, die Fahrten, das Hotel im Europapark – an all das hat der Sender gedacht und alles bezahlt. Das war toll“, lobt die Ulmerin. Doch davon wusste sie zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Ihr Mann Siegfried, Tochter Julia und deren Freund Peter ließen sich Notlügen einfallen, damit die Überraschung auch glückte. „Sie haben mir gesagt, wir hätten spontan noch Karten für die Sendung gekriegt.“ Oder: „Julia und ihr Freund würden einen ehemaligen Arbeitskollegen von Peter besuchen und müssten deshalb früher weg. Dabei waren sie bei den Proben“, weiß Herrmann mittlerweile. In der Sendung vom 9. September war es dann soweit: Herrmann saß mit „ihrer Lügentruppe“, wie sie sie augenzwinkernd nennt, im Publikum und wurde plötzlich auf die Bühne geholt. Wenige Augenblicke später und erstmals nach 46 Jahren stand sie Befecadu gegenüber. „Wie kleine Kinder haben wir uns gefreut, dass wir uns wieder sehen“, beschreibt sie den Moment, in dem sie sich in den Armen hielten.

Ihre Tochter, sagt sie in einer Mischung aus Stolz und Dankbarkeit, habe das alles ermöglicht und „richtig super durchdacht – richtig perfekt!“ Denn für die Zeit nach dem Zusammentreffen in der Sendung hatte Julia noch zwei Tage Urlaub für die Mama beantragt und ein Hotelzimmer für deren Freundin gebucht.

So konnten die Freundinnen noch zehn gemeinsame Tage in Ulm genießen: Die Altstadt, das Münster und die Friedrichsau wurden besucht. Die drei Auseen hätten Befecadu sehr gefallen. Würde sie in Ulm leben, würde sie jeden Tag in diesen alten Stadtpark gehen, habe diese geschwärmt. Zu Hause bei Herrmanns blätterten sie in Fotoalben und im Poesiealbum. Darin stand der Wunsch von Befecadu, dass sich Hannelore an sie erinnern möge.

Ob Herrmann der Einladung der Freundin folgt und sie einmal in Äthiopien besucht, weiß sie noch nicht. Sie sehe das realistisch: „Es könnte das letzte Mal gewesen sein.“ Umso mehr hätten sie sich jetzt über die gemeinsame Zeit gefreut. „Es war ein Auftrieb für die Freundschaft.“