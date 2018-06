Ladenlokale Die Sedelhöfe werden sichtbarer

Ulm / Chirin Kolb und Harald John

Die Differenzen zwischen dem Sedelhöfe-Investor DC Developments einerseits und der IHK, Ulmer City und Teilen des Handels andererseits sind offenbar weitestgehend ausgeräumt. Die Konfliktparteien haben sich zu einem Gespräch zusammengesetzt, dessen Atmosphäre DC-Geschäftsführer Lothar Schubert als „harmonisch und gut“ bezeichnet. Auch IHK-Geschäftsführer Otto Sälzle sprach von einem „konstruktiven Gespräch“.

Kernpunkt der Debatte ist die Erschließung der Innenstadt vom Bahnhof her. Fußgänger haben künftig mehrere Möglichkeiten, vom Bahnhof Richtung City zu gehen. Ebenerdig wird es zwei Überwege geben, einen südlichen auf Höhe C&A, einen nördlichen auf Höhe Sedelhöfe und künftigem Albert-Einstein-Platz. Unterirdisch führt eine Passage von der Tiefgarage der Stadt und dem Bahnhof zum Albert-Einstein-Platz in den Sedelhöfen. Aufzüge, eine Rolltreppe und eine Treppe führen nach oben. IHK und Ulmer City verlangten eine zweite Rolltreppe als Anbindung an die Bahnhofstraße. DC will sie aber nicht verwirklichen. Dafür wird die Treppe trichterförmig zur Bahnhofstraße aufgeweitet.

Die Befürchtung mancher Innenstadthändler ist, dass Fußgänger die steile Treppe Richtung Hirschstraße meiden und lieber den bequemen Weg via Rolltreppe in die Sedelhöfe wählen. „Wir brauchen einen Shortcut“, wirbt IHK-Geschäftsführer Sälzle weiter für eine Rolltreppe, schließlich wolle mancher einfach nur zum Zahnarzt und habe keine Lust auf größere Umwege. Zum Thema Rolltreppe gebe es „unterschiedliche Positionen“.

DC, IHK und Ulmer City haben vereinbart, ihren Dialog fortzusetzen. Sie wollen sich im September erneut treffen und dann unter anderem über das Beleuchtungskonzept für die Sedelhöfe und den Bodenbelag der öffentlichen Flächen sprechen. Hier erhofft sich der Handel Unterstützung der Stadt. Sie müsse die für das Jahr 2025 geplante Neupflasterung von Bahnhof- und Hirschstraße auf 2020 vorziehen.

In den Sedelhöfen gehen derweil die Bauarbeiten unter Hochdruck weiter. „Die Häuser müssen aus der Erde“, sagt Schubert. Ein Kran steht bereits, die Fundamente für zwei weitere sind gegossen, zwei Betonpumpen sind in Betrieb. Die Sedelhöfe sollen im Frühjahr 2020 eröffnen.

Meisterleistung der Techniker

Auch die Verhandlungen mit künftigen Mietern für die Handels-, Gastro- und Büroflächen laufen laut Schubert gut. Namen nennt er noch nicht. Ihn erreichten offenbar auch schon etliche Anfragen für die Wohnungen. Für diese Mietverträge sei es aber noch deutlich zu früh. Im Gebäude Bahnhofplatz 7 laufen inzwischen die Abrissarbeiten – von der Öffentlichkeit unbemerkt im Inneren. Der eigentliche Gebäudeabbruch soll im August in nur 21 Tagen beendet sein. „Eine Meisterleistung unserer Techniker“, sagt Schubert. Der Abriss soll so schnell wie möglich und in den Sommerferien vonstatten gehen, weil dazu die Friedrich-Ebert-Straße in einer Fahrtrichtung gesperrt werden muss.

Der Neubau am Bahnhofplatz 7 soll zusammen mit den Sedelhöfen hochgezogen werden. Der Spatenstich ist laut Schubert für Oktober geplant. Er verhandelt mit Betreibern, die idealerweise nicht nur das künftige Hotel führen, sondern auch die Dachgeschoss-Bar mit Blick über Ulm.