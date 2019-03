Lernen Die Schulpflicht nach der Schulzeit

Ulm / Beate Rose

Was soll ich bloß werden? Mit dieser Frage plagte sich Maria Baur, heute 17, bereits Monate vor Ende ihrer Schulzeit an einer Realschule. Denn: „Ich wusste nicht, was ich machen wollte“, erzählt die Ulmerin. Vieles habe sie sich vorstellen können – „vom Bürojob bis zu Pferdewirtin, Fotografin, Gärtnerin, Grafik-Designerin“. Was sie auf keinen Fall wollte: Nach der 10. Klasse irgendetwas lernen, nur um Wochen später festzustellen, dass es nicht das Richtige ist.

Maria bemühte sich um Praktika, um herauszufinden, welcher Beruf für sie in Frage kommen könnte. Ihr Klassenlehrer habe sie darin bestärkt. Also schrieb sie Bewerbungen während und auch nach ihrer Schulzeit im Juli. Nur: Dieses Vorgehen brachte sie in Konflikt mit Paragraf 77 des Schulgesetzes in Baden-Württemberg. Der besagt, dass sich für unter 18-Jährige nach der Schul- die Berufsschulpflicht anschließt.

Mit der Überwachung der Berufsschulpflicht ist Lorenz Schulte als geschäftsführender Schulleiter der beruflichen Schulen in Ulm vom Regierungspräsidium beauftragt. Da Schulte der Leiter der Steinbeis-Schule ist, gab es für Maria und ihre Eltern von dieser Schule teils unangenehme Post. Weswegen die Namen der Jugendlichen und ihrer Familie geändert sind.

Ende August fragte die Steinbeis-Schule per Brief ab, was Maria nach Abschluss der 10. Klasse tue. Ihre Mutter schrieb fünf Tage später zurück, dass die Tochter „ausbildungsplatzsuchend“ ist. Zu dieser Zeit standen Zu- oder Absagen von Bewerbungen für Ausbildungsplätze wie Praktika aus. Mutter und Tochter waren im Kontakt mit dem Arbeitsamt. „Wir haben einen dicken Ordner voller Stellenangeboten, Bewerbungen und Antworten“, erzählt die Mutter.

Umso erschrockener war die Familie, als Anfang November eine „erste Mahnung“ zur Überwachung der Berufsschulpflicht eintraf. Wieder antwortete die Mutter, dass ihre Tochter ausbildungsplatzsuchend sei. Ende November folgte die zweite Mahnung. Diesmal wurde in schärferem Ton Auskunft eingefordert über Marias „Berufs- und Schulausbildung oder Tätigkeit“. Und weiter: „Ihre Tochter ist berufsschulpflichtig. Diese endet erst mit Ablauf des Schuljahres, in dem die Tochter das 18. Lebensjahr vollendet.“ Sollte dem nicht nachgekommen werden, droht eine Geldbuße oder die Polizei könne die „Schulpflichtige“ der Schule „zuführen“.

Für die Familie war dieses Schreiben „ein Schlag“, sagt die Mutter. Sie habe sich zu Unrecht beschuldigt gefühlt und hingestellt, „als wäre uns Eltern die Ausbildung und berufliche Zukunft unserer Tochter egal“. Tochter Maria wiederum habe sich Sorgen gemacht, dass ihre Eltern wegen ihr Strafe zahlen müssen. Es sei unfair, dass „uns niemand jemals gesagt hat, dass für Maria nach der 10. Klasse noch eine Schulpflicht besteht“, beschreibt die Mutter. „Wir wussten das einfach nicht.“ Von keiner Seite habe es dabei eine Art Aufklärung gegeben.

Schulleiter Schulte sieht die Informationspflicht bei jener Schule, die die Schüler entlässt. Die Leitungen müssen darüber ihre Klassenlehrer informieren und die Schüler und Eltern. Das gibt das Staatliche Schulamt vor. „Das Schulamt kommt der Informationspflicht nach“, versichert er. Für jene Schüler, die nach dem Abschluss keine Ausbildung haben, gibt es etwa das Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf. Auch dazu erhält das Schulamt von Schulte ein Aufnahmeformular zur Weitergabe an die Schulen. Mehr sei aus seiner Sicht nicht möglich zu leisten. „Was sollen wir denn noch machen, um die Information an die Schüler zu bringen?“, fragt er. Er habe jetzt nochmal einen Merkzettel erstellt.

Den Ton der Schreiben an die Familie sieht er keineswegs als harsch an. „Das sind Standardschreiben, die nicht in Prosa verfasst sind.“ Laut ihm habe Maria Baur genügend Zeit gehabt, sich um ein Langzeitpraktikum oder eine Stelle zu kümmern und sei darauf hingewiesen worden, dass sie in das Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf aufgenommen werden könne.

Schulte ärgert, dass er und seine Mitarbeiter Unverständnis ernten, wenn sie ihrer gesetzlich verordneten Aufgabe nachgehen. Schulte spricht von Pflichterfüllung. Zudem verweist er auf den Aufwand, den „wir alleine wegen einer Schülerin hatten, nur damit sie nachverfolgt wurde, um den entsprechenden Gesetzen zu genügen“.

Mittlerweile hat Maria eine Stelle in einem Kindergarten gefunden. Dort leistet sie ein Freiwilliges Soziales Jahr ab. Und Familie Baur hat ein Schreiben erhalten über die „zeitlich befristete Befreiung“ Marias von der Pflicht zum Berufsschulbesuch. Doch wie schreibt die Schule: „Im Anschluss daran ist Maria allerdings berufsschulpflichtig, da sie das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht hat.“