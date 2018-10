Heiraten in Ulm Füreinander bestimmt: Die schönsten Hochzeitspaare der Region

Ulm / swp

Über 30 Paare aus Ulm und Umgebung haben der SÜDWEST PRESSE ihre Kennenlern-Geschichte geschickt. Zusammengekommen sind persönliche, rührende und schöne Geschichten von Paaren aus der Region.

Party – Büro – Internet

Wer sich nicht gerade den Bruder seiner besten Freundin schnappt, wie Valentina, die ihr Glück mit Rudolf gefunden hat, der hat gute Chancen, auf Partys seinen Traumpartner kennen zu lernen.

Aber auch einige Geschäftsbeziehungen entwickelten sich schließlich zur Liebesbeziehung.

Einige Liebende wurden ebenfalls von Internet-Plattformen wie Team Ulm zusammen geführt.

„Testphase“ überstanden

Einige Paare trauten sich erst nach einer längeren „Testphase“, einander das Ja-Wort zu geben, wie Jessica und Tobias, die nach sieben Jahre Beziehung geheiratet haben. Auch Simone und Jürgen lebten erst 14 Jahre lang in einer wilden Ehe.

Während Felix hartnäckig nachgefragt hat, um mit seiner Geliebten Nina zusammen zu kommen, verschob Emil sechs Mal seinen Heiratsantrag. Er nahm den Ring über Jahre hinweg auf jede Reise mit, versteckte den Ring jedoch so offensichtlich, dass seine Susi von Anfang an Bescheid wusste. Wie sie sich schließlich doch verlobten, erfahrt ihr hier:

Fußballliebe

Fußball verbindet nicht nur Länder, sondern auch viele Paare! Die Stürmerin Teresa verliebte sich in Stürmer Michael. 2006 erlebten Denise und Tim das wahre Sommermärchen während der Weltmeisterschaft. Und Michael machte seiner Tamara im Stadion des VfB Stuttgart einen Heiratsantrag mit einem ganz besonderen Ring.

Auch über andere Hobbys haben sich Ulmer Paare gefunden. Zwei Skilehrer trafen sich am Sessellift. Eine Pferdeliebhaberin verliebte sich in den Reitstallbesitzer. Und Christina und Christoph trafen sich zufällig in ihrem Urlaub in Italien.

Alle Paare feierten ihre Traumhochzeit und investierten viel Zeit und Mühe in ihren perfekten Tag. Mit Supertalent Thomas Stiebe feierten Verena und Andreas im Ulmer Münster.

