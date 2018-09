Baustellen Stadt Ulm baut Radständer vor Hauptbahnhof ab

Ulm / SWP

Die Stadtwerke stellen am Hauptbahnhof provisorische Leitungsmasten auf. Einige Radständer müssen vorerst weichen.

Die Stadtwerke Ulm stellen zwischen dem 8. und dem 19. Oktober vor der Telekom/Post provisorische Leitungsmasten auf. Aus diesem Grund werden insgesamt 200 Fahrradstellplätze abgebaut.

Radfahrer müssen ihre Fahrräder bis zum Freitag, den 5. Oktober, abholen. Am darauffolgenden Montag sammelt der städtische Baubetriebshof alle verbliebenen Räder ein und bringt sie in ein Depot. Die Stadt Ulm übernimmt keine Haftung für Schäden, die beim Transport der Räder entstehen.

Stadt bietet Info-Hotline

Als Ersatz sollen in Bahnhofsnähe etwa 200 neue Abstellmöglichkeiten für Fahrräder angeboten werden, zum Beispiel auf dem Gehweg zwischen der Bäckerei Betz und C&A.

Radfahrer können sich bei Fragen an das städtische „Team FahrRad“ wenden – telefonisch unter (0731) 161-66 11 oder per E-Mail an fahrrad@ulm.de. Bereits Mitte des Monats hatte die Stadt aufgrund von Kanalarbeiten mehrere Radständer vor dem Hauptbahnhof abgebaut.

Das könnte dich auch interessieren: