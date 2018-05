Begegnung Internationales Donaufest: Die perfekte Welle

660 Fahnen säumen das Festivalgelände

Dekoration Wie all die Jahre zuvor säumen 660 künstlerisch gestaltete Fahnen das Festivalgelände auf beiden Donauseiten. In diesem Jahr sind diese von der serbischen Künstlerin Bosiljka Zirojevic Lecic und der kroatischen Künstlerin Ana Petrovic gestaltet – beides Vertreterinnen der Kunstakademien in Novi Sad und in Osijek. Jede der beiden Künstlerinnen gestaltet jeweils eine Uferseite mit interessanten Begegnungspunkten auf den beiden die Donau überspannenden Brücken, wie der Direktor des Donaubüros, Sebastian Rihm, sagte. 2018 ist mithin das dritte Festival, zu dem die Fahnen von Künstlern aus den Donauländern gestaltet werden.