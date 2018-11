Leitartikel Christine Liebhardt zu Investitionen in die Wilhelmsburg Die Neugier auf die Wilhelmsburg ist geweckt

Leitartikel Christine Liebhardt zu Investitionen in die Wilhelmsburg

Ulm / Christine Liebhardt

Wein und Kultur, das gibt es auf der Wilhelmsburg nicht erst seit diesem Sommer. In einem unsanierten Raum oberhalb des Theatertrakts sind sie an die Wand gemalt: Bücher und Weinflaschen stehen da seit den 1960er oder 70er Jahren im Regal. Die Burg hat eine lange Geschichte, Menschen lebten und arbeiteten dort, bis die Stadt in der Stadt einschlummerte, weitgehend unbeachtet von den Ulmern.

Damit ist es vorbei. „Vorbildlich“ habe die Stadt alle Maßnahmen umgesetzt, für die sie vor drei Jahren Fördergeld vom Bund bekommen hatte, lobt sich die Verwaltung selbst. Man lässt es ihr gerne durchgehen. Denn diese Maßnahmen sind nicht verpufft, sondern haben Anklang in der Bevölkerung gefunden – vielleicht auch, weil die von Anfang an in die Ideenfindung zur Wiederbelebung eingebunden war. Und dann taten die Bürger genau das, wozu die Stadt sie aufgefordert hatte: 12 000 stürmten die Burg, waren neugierig und oft begeistert.

Schwung mitnehmen

Dieses neu geweckte Interesse, dieser Schwung sollte nicht verloren gehen. Auch die Stadträte haben sich anstecken lassen: Vergessen scheinen Warnungen, mit der Belebung der Burg könnte die Stadt sich übernehmen. Abseits der Erschließung geht es nun vor allem darum, die verschiedenen Nutzungsideen von Kita bis Tagungshotel und Event in Einklang zu bringen. Dass es mit Katharina Wieder seit Kurzem eine Projekt­entwicklerin gibt, bei der alle Verwaltungsfäden zusammenlaufen, ist wichtig und richtig.

Denn das Projekt wird Jahrzehnte dauern. Gerade deshalb ist es richtig, sich jetzt um weitere Bundesmittel zu bewerben. Wobei man ihre potentielle Verwendung in Frage stellen kann: In einer Zeit, in der alle Welt von neuer Mobilität redet, kommt eine Parkgarage für 18 Millionen Euro arg anachronistisch daher – egal, ob hoch oder tief gebaut. Im Stadtentwicklungsausschuss, der den Förderantrag beraten hat, ist dazu kein Wort gefallen. Vielleicht ändert sich das, falls Ulm die Mittel zugesprochen bekommt und es konkret um die Verwendung des Geldes geht.

Will man weitere Unternehmen ansiedeln und mehr Veranstaltungen auf die Burg holen, muss es eine bessere Anbindung geben. Der Stadt ist zu wünschen, dass sie beim Mobilitätskonzept offen bleibt für Lösungen jenseits des Autoverkehrs. Wer weiß, ob am Ende nicht doch eine Seilbahn der Clou ist.