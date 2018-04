Schulleitung Die Neue am Kepler

Ulm / Beate Rose

Das Jahr des Kennenlernens. So bezeichnet Karin Weidner-Reuter ihre erste Zeit als Schulleiterin am Kepler-Gymnasium. Damit dürfte schon mal klar sein, was sie nicht ist, nämlich keine, die etwas schnell mal umkrempelt, einfach deswegen weil sie jetzt das Sagen hat. Ihr liegt ein anderer Führungsstil: „Besonnen, mit Bedacht und mit dem Kollegium. Ich will niemandem etwas aufdrücken bloß weil ich meine, ich bin das so gewohnt.“ Wenn Veränderungen sein müssen, weil sie etwa „von außen vorgegeben“ werden, dann erfolgen die nicht über die Köpfe hinweg, sondern im Team, sagt Weidner-Reuter.

Das Kepler beschreibt sie so: „Es ist hier ein gutes Miteinander. Das hat Frau Röder so gelegt.“ Brigitte Röder ist ihre Vorgängerin, eine, die sie schätzt. Denn das hat Weidner-Reuter als Besonderheit ausgemacht: Eltern, Lehrer und Schüler tauschen sich in einer Steuergruppe regelmäßig aus. „So eine Kultur habe ich noch nirgendwo erlebt.“ Deswegen steht für sie jetzt bereits fest: „Ich hätte es nicht besser treffen können.“

Jeder gibt sein Bestes

Mit dem Namensgeber der Schule, Johannes Kepler (1571-1630), verbindet die Schulleiterin die Naturwissenschaft. Kepler war Astronom, Physiker und Philosoph. Weidner-Reuter hat in Ulm Biologie und Chemie studiert, in Biologie promoviert.

Aktuell lernen 890 Kinder und Jugendliche an der Schule, Weidner-Reuter führt also eine Art mittelständisches Unternehmen. „Als Schulleiter ist man letztlich für alles verantwortlich“, sagt sie. Doch Schulleitung funktioniere nur mit den Kollegen. Die erlebe sie „sehr an der Sache orientiert. Jeder gibt sein Bestes.“ Entsprechend will sie das Kepler mit ihrem Kollegium weiterentwickeln: „Die Überlegung ist immer: Was wollen wir machen ohne uns zu verzetteln?“ Zum neuen Schuljahr wird das Profilfach „Informatik, Mathe, Physik“ (IMP) für die Klassen acht bis zehn eingeführt. Wie passt das zum Kepler, das bisher eher übers Kunstprofil wahrgenommen wird? Die Kunst habe ihre Berechtigung, sagt Weidner-Reuter. Breit aufgestellt zu sein, sei für allgemeinbildende Gymnasien selbstverständlich, trotzdem gebe es Anrufe von Eltern, die wissen wollten, ob am Kepler überhaupt Naturwissenschaften gelehrt werden.

Die Arbeit als Schulleiterin werde einem von der Bildungspolitik nicht gerade leicht gemacht. Sie spricht von „Spannungsfeldern, die sich auftun“. Etwa, dass es am Gymnasium keine Krankheitsreserve gebe. Die Schulen müssen erkrankte Lehrer, sofern sie bis zu drei Monaten fehlen, selbst ersetzen. Auch, dass es für gute Referendare keine Stellen gebe oder die ungenauen Vorgaben der Landesregierung zur Digitalisierung – das alles sind „Problemfelder“, die „am Schluss auf Kosten der engagierten Lehrer“ gehen.

Von den Angeboten ihrer Schule schwärmt sie regelrecht. Etwa in Sachen Musik mit den Streicherklassen in den Klassen fünf und sechs, dem Unterstufenchor oder dem Sinfonieorchester, sogar einen Eltern-Lehrer-Projekt-Chor gibt es. Musik ist ihr wichtig, vielleicht, weil sie selbst in der Lukaskirche singt.

Vor den Ferien hat Karin Weidner-Reuter ihren ersten Infoabend für Viertklässler absolviert. Gut sei es gegangen, erzählt sie. Stolz verweist sie auf das Programm am Kepler für die erste Woche, mit dem Fünftklässlern ein guter Start ermöglicht werden soll. Einen guten Start hatte sie. Auch wenn sie vorsichtig sagt, dass sie ein Schuljahr durchlaufen müsse, bevor sie mehr sagen könne. Doch das kann sie schon sagen: „Ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt.“