Bildung Die Mathe-App

Ulm / Henri Gallbronner

Schüler, die freiwillig in den Ferien lernen? An der Valckenburgschule ist das nicht nur ein Wunschtraum der Lehrer, sondern Wirklichkeit. Mit der „KMap“, einer Web-App von Mathelehrer Holger Engels haben sich Schüler der Eingangsklassen auf den Unterricht an der für sie neuen Schule vorbereitet.

Das ist auch nötig, schließlich kommen die Schüler von unterschiedlichen Schularten aus zwei Bundesländern mit entsprechend verschiedenen Lehrplänen. Sie alle haben ein Ziel: Nach drei Jahren wollen sie das Abitur bestehen. Mit der KMap, ausgeschrieben Knowledge-Map, also Wissenslandkarte, können die Schüler ihren Wissensstand in allen Bereichen der Mathematik überprüfen und gegebenenfalls Lücken schließen. Ein Infoblatt mit QR-Code bekommen die Schüler bereits bei der Anmeldung. Eine Erinnerungsmail mit persönlichem Zugang folgt gegen Ende der Sommerferien.

Das Prinzip der Wissenslandkarte folgt dem einer geografischen: Klickt man auf ein bestimmtes Wissensgebiet oder ein Thema, leuchten alle Bereiche auf, die damit in Zusammenhang stehen. „Bis zum Abitur ist alles drin“, sagt Holger Engels. Die einzelnen Inhalte sind in Wissenskarten gegliedert, die grundlegende Informationen sowie weiterführende Links zu Erklärungen und Aufgaben im Internet sowie in der kostenlosen Mathematiksoftware Geogebra enthalten.

Wer sich einen Überblick über seine Stärken und Schwächen verschaffen möchte, macht einen Test. „Der sagt dir nachher: Das kannst du schon und das kannst du nicht“, erklärt Engels. Die Wissenskarten färben sich entsprechend rot, orange, hell- oder dunkelgrün ein. Grundgedanke des Konzepts sei das eigenverantwortliche Lernen, sagt der Pädagoge: „Es ist auch legitim, dass ein Schüler sagt: In Mathe leiste ich mir Lücken.“

Dass das Angebot tatsächlich wahrgenommen wird, wissen Heidi Perl, Tashina Thomas und Annalena Krey. Die drei besuchen die Eingangsklasse im Profil Gesundheit am beruflichen Gymnasium der Valckenburgschule. Sie gehörten zu den Ersten, die das Tool genutzt haben. „Man bekommt einen Überblick darüber, was auf einen zukommt“, sagt Annalena Krey. Für manche ist das ernüchternd. „Ich war an der alten Schule eigentlich ganz gut in Mathe“, meint Heidi Perl. Bei den Aufgaben in der KMap habe sie allerdings öfter ihren Vater um Hilfe bitten müssen. „Man sollte sich bei den Aufgabenstellungen vielleicht mehr auf Realschulniveau begeben“, findet die Schülerin.

Solch ein Feedback ist Holger Engels wichtig. Aufgrund seiner Erfahrungen hat er die Aufgaben in Schwierigkeitsgrade eingeteilt. Momentan erstellt er Musterlösungen, obwohl er sich eigentlich in einem Sabbatjahr befindet.

Bei den Schülern kommt die App an. „Jeder findet die Idee ganz gut“, bestätigt Heidi Perl. Deshalb wünschen sich die Schülerinnen eine Ausweitung auf weitere Fächer. „Besonders auf die neuen wie Spanisch oder Geschichte“, meint Tashina Thomas. Die Chancen stehen gut: Für Biotechnologie sind bereits Inhalte verfügbar, auch die Fachschaft Chemie sei interessiert, sagt Engels. „In Physik sind wir leider etwas dünn besetzt.“ Er habe aber bereits mit einem Kollegen der Robert-Bosch-Schule gesprochen. Ein internes Angebot der Valckenburgschule soll die KMap jedenfalls nicht bleiben: „Dazu war es zu viel Arbeit.“

Ergänzung zum Schulbuch

Das vielen Schülern bekannte Problem, dass sich manche Lehrer digitalen Neuerungen verweigern, scheint bei der KMap jedenfalls nicht aufzutreten: Engels’ Kollegen haben beim Einpflegen der Inhalte geholfen und setzen die Software auch unterrichtsbegleitend ein. Interessant sind dabei vor allem die Selbsteinschätzungen der Schüler. Die sind zwar genau wie die Testergebnisse anonym, der Lehrer kann aber den Mittelwert seines Kurses sehen und so erfahren, wo noch Handlungsbedarf besteht.

Für die Schüler ist die App eine wertvolle Ergänzung zum Schulbuch – „gerade, wenn man etwas nicht so genau versteht“, sagt Annalena Krey. Denn auch zum Üben auf Klassenarbeiten stehen einem mit der KMap zusätzliche Aufgaben zur Verfügung.

Info Die App ist unter https://kmap.valckenburgschule.de erhältlich.