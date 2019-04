1. April - an diesem Tag ist Vorsicht geboten. Vor allem im Netz werden sich kleine Scherze erlaubt. Wir haben die lustigsten Fundstücke zusammengetragen.

Schocknachricht: Der Metzgerturm stürzt ein! Und die Gänstorbrücke wird abgerissen! Aber dafür sind Lady Gaga und Bradley Cooper jetzt doch zusammen! Mit diesen gewaltigen News starteten die Ulmer in die Woche. Aber alles halb so wild: Denn am 1. April erlaubt sich so manch einer einen Scherz. Wir haben die lustigsten und kreativsten Fundstücke aus dem Netz.

Gänstorbrücke und Metzgerturm müssen daran glauben

Die Ulmer Gänstorbrücke über die Donau muss umgehend abgerissen werden. Mit dieser für viele Bürger höchst brisanten Nachricht schockte der Radiosender donau3fm gemeinsam mit Ulms Oberbürgermeister Gunther Czisch schon am frühen Morgen. Doch spätestens bei der kuriosen Alternative, einem Fährbetrieb mit einer ausgeliehenen Fähre aus Konstanz, wurde vielen dann klar: Wir wurden in den April geschickt.

Eine ähnliche Nachricht kursierte auf Facebook: Der Metzgerturm in Ulm wird aufgrund seiner starken Neigung in zwei Wochen in sich zusammenfallen. Mit der Aussage, dass nur noch Biberacher und Stuttgarter die Evakuierungszone betreten dürften, da es davon ja eh so viele in der Stadt gäbe, war dann auch hier klar: April, April!

Edeka und die YOLO-Woche

Aber nicht nur die Ulmer haben einen Sinn für Humor. Die Supermarktkette Edeka postete am Montagmorgen das Foto eines neuen Handzettels - ab Mai gäbe es diesen nämlich in Jugendsprache: „YOLO Woche - I bims 1 Angebot“.

Die Polizei München hat zum Monatsanfang ein Pilotprojekt veröffentlicht, das die Verkehrssicherheit innerhalb des Stadtgebiets von München noch weiter zu erhöhen soll - den Strafzettel für jedermann. Damit könne jeder, der mit Erstwohnsitz in München gemeldet sei, eigenständig Verkehrsordnungswidrigkeiten ahnden.

Die Kollegen aus Brandburg haben dagegen die Lösung für Probleme bei Rettungsgassen: Mit dem Rettungsgassen-Roller kommen die Polizisten zukünftig nämlich überall hin.

Alpakas gegen Flugangst und große Liebes-News

Der Frankfurter Flughafen vermeldete am Montagmorgen auf seiner Facebook-Seite: „Alpakas gegen Flugangst!“ Doch die brandneue Alpaka-Lounge für Passagiere, die vor ihrer Abreise am Frankfurt Airport unter Flugangst leiden, klingt einfach zu schön, um wahr zu sein...

Und noch eine Meldung, von der sich bestimmt einige wünschen würden, dass sie stimmte: Lady Gaga und Bradley Cooper sind nun doch ein Paar! Diese Hammer-Nachricht aus Hollywood veröffentlichte das „OK Magazin“, samt angeblichem Instagram-Post der Sängerin. Wenig später legte die Zeitschrift „BUNTE“ mit einer ähnlichen Story nach. Aber auch hier heißt es am Ende: April, April!

Ein Aprilscherz der Extra-Klasse lieferte Felix Neureuther. Der Ski-Star hat ein Musikvideo auf seinen Social-Media-Kanälen geteilt, das für Aufsehen sorgte: Der 35-Jährige singt Schlager. Und wie! So herrlich überzogen, dass sich alle schnell einig sind - das kann nur ein Scherz sein. Wir geben aber zu: Es ist ein sehr guter.

Das könnte dich auch interessieren:

Obstwiesenfestival 2019 Bonaparte, Viagra Boys und 15 weitere Bands bekannt Die ersten Bands fürs Obstwiesenfestival (OWF) 2019 stehen fest. Mit dabei sind die deutschen Bands Bonaparte, Leoniden und Eljot Queen.