Eine besondere Folge: Hendrik Groth berichtet direkt aus dem Irak, wie es mit der Spendenaktion der Schwäbischen Zeitung läuft. Das Projekt soll jesidischen Flüchtlingen das Leben leichter machen.

Zwei Chefredakteure diskutieren über große Politik, lokale Skandale, unglaubliche Geschichten – und Sie hören einfach zu. „Die Leitung steht“ heißt der neue Podcast der SÜDWEST PRESSE und der Schwäbischen Zeitung. Ulrich Becker und Hendrik Groth – der eine in Ulm, der andere in Ravensburg – unterhalten sich über die Themen, die ihre Redaktionen in der vergangenen Zeit bewegt haben. Informativ, unterhaltsam, kurzweilig.

Folge 7: Wie läuft die Spendenaktion im Irak? Hendrik Groth berichtet