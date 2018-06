Stadtverwaltung Die Leiterin der Ulmer Kulturabteilung im Porträt

Ulm / Magdi Aboul-Kheir

Auf Sabine Schwarzenböcks rechtem Unterarm steht „46’24 N 10’00 O“. Zu dem Tattoo mit den Koordinaten gehört eine dramatische Geschichte. Die Leiterin der Ulmer Kulturabteilung hat einer guten Freundin an einem Berg in der Schweiz vor Jahren das Leben gerettet. An dem Tag hat sie gelernt, „dass man so viel mehr zu leisten imstande ist, als man für möglich gehalten hätte“. Und sie hat gelernt, dass was auch immer im beruflichen Alltag schieflaufen mag, es ganz andere Krisen gibt. Diese Gelassenheit merkt man ihr an, wenn man mit ihr im Büro in der Frauenstraße plaudert, Mischlingshund Pooh zu ihren Füßen.

Die 40-Jährige arbeitet bereits zum zweiten Mal in der Kulturabteilung. Wie das kam? Sabine Schwarzenböck stammt aus Fürstenfeldbruck, besuchte eine Klosterschule am Ammersee, studierte schon früh parallel dazu Horn an der Musikhochschule Augsburg. Sie wurde Orchestermusikerin am Augsburger Theater, doch mit Mitte 20 fand sie das „zu eingeschränkt, nicht erfüllend, das wollte ich nicht bis ans Lebensende machen“. Sie studierte in Freiburg Kulturmanagement, absolvierte ein Praxissemester in einer Stuttgarter Künstleragentur – und kam nach Ulm, auch weil ihr Partner in Laupheim arbeitete.

Sie begann in der Kulturabteilung als Praktikantin, bekam aber bald eine Stelle, blieb von Anfang 2009 bis Anfang 2012. Danach übernahm sie die Leitung des künstlerischen Betriebs der Carl-Orff-Festspiele in Andechs. „Wahnsinnig viel“ habe sie dort gelernt, vor allem in Team-Führung und Konflikt-Management, im Sommer hatte sie an die 400 Leute zu betreuen, Chor, Orchester, Statisten, Bühnenarbeiter.

Als die Festspiele im Frühjahr 2016 aufgelöst wurden, musste sie „raus aus der Komfortzone“. Ohnehin misstraut sie der Verführung, „sich durch ein Gehalt, das jeden Monat kommt, einlullen zu lassen“. So sah sie die Chance, sich einen Traum zu verwirklichen: eine Ausbildung zur Bergwanderführerin. Mit einer Freundin gründete sie eine Firma, „Frauen wandern anders“. Die besetzt eine Nische, „viele Frauen haben Hemmschwellen, allein ins Gebirge zu gehen“.

Im vergangenen Oktober kam freilich ein Anruf aus Ulm: Kulturbürgermeisterin Iris Mann, die große Stücke auf sie hält, fragte Sabine Schwarzenböck, ob sie kommissarisch als Kulturabteilungsleiterin einspringen könnte. Sabrina Neumeister war in Elternzeit gegangen, deren Nachfolger Ron Lux war nach sechs Monaten gegangen. Schwarzenböck sagte nach kurzem Nachdenken und rascher Wohnungssuche zu – bis zum 31. August 2018 befristet sollte der Interims-Job gehen.

„Ein tolles Team“

Doch als nun im Mai bekannt wurde, dass Neumeister nicht zurückkommen würde, fragte die Bürgermeisterin, ob sich Sabine Schwarzenböck vorstellen könne, länger zu bleiben. Sie sagte Ja, vor allem, „weil ich dieses tolle Team nicht hängenlassen wollte.“ Nun bleibt sie bis 2020, bis nach dem Berblinger-Jubiläum.

Außer den Berblinger-Festivitäten kümmert sie sich um den Pop-Up-Space an der Wilhelmsburg, um den Ausbau der Kulturvermittlung, sie will das Kultur-Marketing benutzerfreundlicher gestalten, „dazu kommt jede Menge Tagesgeschäft“. Das Ulmer Kulturleben findet sie „bunt, quirlig, bewegt“.

Sabine Schwarzenböck hat eine 80-Prozent-Stelle, von ihrer Bergwanderreisen-Firma mag sie nicht lassen. In die Natur zu gehen, ist ihr enorm wichtig, „ich finde da zu mir selbst“. Das mache einen „auch in der täglichen Arbeit entspannter, wenn einem die existenziellen Dimensionen klar werden“. Sie genießt auch wieder Musik, ist Hornistin in der Combo Communale, dem Orchester der städtischen Mitarbeiter, „wir lachen und spielen“. Außerdem liebt sie es, ins Theater, in Ausstellungen zu gehen, „und ich lasse mich gern überraschen“.

Kommende Woche steht eine Alpenüberquerung an, vom Königsee am Watzmann vorbei nach Süden bis zu den Drei Zinnen. Auch für Kinder hat sie Angebote wie „Fit für die Zugspitze“, in Kooperation mit der Förderschule Wiblingen. „Du kannst nur schützen, was du kennst“, sagt sie.

An der Wand ihres Büros hängt ein Berg-Panorama und daneben ein großes Foto aus Patagonien. Zu dem gehört das Tattoo an Sabine Schwarzenböcks anderem Unterarm: eine Magellansche Windrose. 2016 war sie um Kap Hoorn gesegelt, eine der schwersten Segelpassagen. „Ein besonderer Moment war das“, sagt die 40-Jährige, „das ist ein ganz eigener Ort, sehr roh, sehr wild. Unglaublich spannend, das erlebt zu haben.“ Und auch eine der Erfahrungen, die sie unerschrockener haben werden lassen. „Die Natur zeigt dir, wer du wirklich bist.“