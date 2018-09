Seiten-Bühne Die Kunst des Theater-Grafikers

Ulm / Jürgen Kanold

Es ist alles neu – und grafisch durchkomponiert: das Spielzeitbuch, der Monatsleporello, der Internet-Auftritt, die Postkarten zu den Stücken mit den Aufführungsterminen, natürlich auch das Programmheft, das jetzt querformatig, größer, dicker, wertiger und habhafter daherkommt und auch die nette Info-Rubrik „Schnell ins Stück – für Operngänger unter Zeitdruck“ anbietet. Selbst auf der Eintrittskarte sitzt jetzt, logisch, der Spatz des Theaters Ulm.

Der das alles gestaltet, ist der Grafiker Michael Hahn, der in Hamburg lebt als Illustrator und Künstler, der auch für Zeitungen und Magazine wie den „Rolling Stone“ arbeitet und den der Intendant Kay Metzger schon in Halberstadt/Quedlinburg und Detmold beschäftigte. „Kunst wirbt für Kunst“, ist Metzgers Devise – und Hahn tut das vielfältig: mit Wimmel-Comics und auch einer Malerei, die mit der alten neuen Sachlichkeit und dem Expressionismus spielt, die realistisch bis surreal den Theaterstücken auf den Grund geht, auch pointiert bis boshaft die Stoffe kommentiert.

Wer Hahns Malerei kennenlernen möchte, kann das geballt im Foyer des Theaters tun, wo jetzt eine Auswahl seiner „Theaterplakate aus zwei Jahrzehnten“ hängt: die Originale, meist Acryl und auch käuflich zu erwerben. Dazu gehört „Der fliegende Holländer“: Senta, ein braves, blondes deutsches Mädel schaut sehnsüchtig in die Ferne, in einer Lemuren-bestückten Geisterkulisse. Es ist gewissermaßen das beziehungsreichste Theaterplakat Hahns: Denn die „Holländer“-Inszenierung Metzgers am Landestheater Detmold hat im März dann als Kooperation in Ulm Premiere.

Ein Nachspiel also. Hahn gestaltet aber auch das neue Theater-Magazin, das nächsten Freitag, 5. Oktober, erstmals erscheint (und der SÜDWEST PRESSE beiliegt). Mittlerweile steht übrigens der Titel fest: „Vorspiel“.