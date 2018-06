Ausstellung Die Kunst der ruhigen Dramatik

Oberfahlheim / Otfried Käppeler

Thomas Becker fotografiert seine Motive zunächst und nimmt die Ablichtungen als Vorlage für dann motivisch doch eigenständige Bilder. All die Landschaften haben ihren Reiz, sind wohl auch das, was man unter einer schönen Landschaft versteht. Doch seine Bilder scheinen dem Realen enthoben, bergen den Widerspruch ruhiger Dramatik in sich. Das nicht nur, wenn Becker etwa eine Waldschneise mit lauter Baumstümpfen und umgeknickten Stämmen nach dem Sturm „Irma“ malt. Auch seine Landschaften ohne Katastrophe strahlen eine bedrohliche Stimmung aus. „Urlandschaft“ nennt der Maler diese Darstellungen fernab von zivilisatorischen Eingriffen und ohne Menschen.

Dazu passt, dass der 1960 in Hannover geborene und in Ulm lebende Künstler in einer zweiten, älteren Werkgruppe Künstlerbücher macht, die sich auf das lyrische Werk von Paul Celan beziehen, also auf einen Dichter, der Schönheit und Grauen (der Sprache) untrennbar verwoben hat. Wie bei Celan sind es bei Becker die Mittel, hier also die langwierige Ölmalerei, welche letztlich den Ausdruck bestimmen und zum Beispiel eine Nachtlandschaft mit starkem Mondlicht erst ermöglichen. Das sind dann nicht mehr nur Landschaften, die Bilder führen eine Haltung gegenüber der Welt vor.

Als ein „kleines Kontrastprogramm“ zu Thomas Becker bezeichnete Walter Wörtz bei seiner Einführung die Kabinett-Ausstellung „Schwäbische Heimatbilder“ mit Aquarellen von Chris­tina Schneider. Sie zeige von Menschen gestaltete Kulturlandschaften in der Region, die bisweilen „mit gewissem Unterton als heile Welt etikettiert“ würden, so Walter Wörtz.

Genau so ist es, und genau so sind die Aquarelle wie „Blick auf Unterfahlheim“ oder „Bauernhof in Oxenbronn“ technisch gut aquarelliert (bis 2. September, Di 16-20, Sa/So 13-17 Uhr).