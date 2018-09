Ulm Die Kastelruther Spatzen kommen

Ulm / swp

Neues Album und im Dezember live in Ulm. Unter dem Titel „Älter werden wir später“ werden die Kastelruther Spatzen am 28. September ihr neues Album veröffentlichen. Dieser Titel spiegelt ihr Lebensgefühl und das ihrer unzähligen treuen Fans wider. Am Donnerstag, den 6. Dezember 2018, sind sie ab 19:30 Uhr live in Ulm zu erleben und bringen mit einem ganz besonderen Konzert weihnachtliche Vorfreude ins Congress-Centrum (CCU).

Die sieben Südtiroler um Norbert Rier haben seit langem schon ihren eigenen Stil gefunden. Mit „Viel Spaß und Freude“ schickten die Kastelruther Spatzen vor mittlerweile 35 Jahren ihr erstes Album auf den Weg. Die Spatzen haben sich zu einer unverwechselbaren Marke entwickelt.

Neues Album mit 16 Liedern

Der jüngste Beweis ist das neue Album „Älter werden wir später“. 16 Lieder haben sie für das Album aufgenommen, persönliche Beobachtungen und Geschichten von der Liebe und der Heimat, die mal humorvoll, mal tiefgründig sind, einfach so, wie sie das Leben schreibt. Verpackt ist das Ganze wie immer in einem mitreißenden Mix aus Schlager und Volksmusik, sowohl mit schwungvollen Melodien als auch gefühlvoll-romantischen Balladen.

