Theater Ulm Die Jubiläumssaison des Theaters Ulm 2019/2020

Ulm / Jürgen Kanold

Vor 50 Jahren ist das von Architekt Fritz Schäfer entworfene Theatergebäude an der Olgastraße eröffnet worden. Vor 250 Jahren kam nicht nur Ludwig van Beethoven, sondern auch Albrecht Ludwig Berblinger auf die Welt – und vor 150 Jahr ein gewisser französischer Komponist und Orgelvirtuose namens Charles Tournemire. Ein Jubiläum und drei Geburtstage: Es wird in der Saison 2019/2020 gefestet am Theater Ulm und in der ganzen Stadt, mit Uraufführungen und Ausgrabungen. Und prominenten Premieren: Altmeister Dietrich Hilsdorf inszeniert zum Saisonstart Beethovens Freiheitsoper „Fidelio“ (26. September). Es soll dann auch ganz rauschhaft der 50. Geburtstag des Hauses gefeiert werden: mit einem „Theaterball“ am 15. Februar 2020.

„Viel Rückenwind“ spürt der neue Intendant Kay Metzger in seiner ersten Saison, wie er gestern Mittag vor der Presse sagte – und dann auch im Kulturausschuss des Gemeinderats, als er den Spielplan der Jubiläumsspielzeit vorstellte. Das Motto? Schlichtweg „50“. Zur Premiere des „Fliegenden Holländers“ am 21. März liegt das neue Spielzeitheft gedruckt vor. Hier schon mal die wichtigsten Fakten.

Musiktheater

Mit dem „Fidelio“ also eröffnet das Theater nicht nur die Saison, sondern schon mal das Beethoven-Jahr 2020. Generalmusikdirektor Timo Handschuh steht am Pult und wird im letzten Philharmonischen Konzert der Saison (23./24. Juni 2020) dann auch „eine lange Beet­hoven-Nacht“ im CCU dirigieren. Das Musiktheater bringt im Großen Haus zudem Jules Massenets Märchenoper „Cendrillon“ (Aschenputtel) in der Regie von Christian von Götz heraus sowie als Übernahme vom Oldenburgischen Staatstheater Giuseppe Verdis „Rigoletto“ (Hinrich Horstkotte). Die Operette der Saison ist „Die Csárdásfürstin“ von Emmerich Kálmán (Benjamin Künzel).

Und eine besondere Uraufführung ist geplant: „La Légende de Tristan“ von Charles Tourne­mire (1870-1939), der Orgelsinfonien schrieb, aber auch eine mystische Tristan-Oper schuf (1926), die nie auf die Bühne kam – Timo Handschuh und Kay Metzger widmen sich dieser Rarität. Im Podium spielt die Moderne: die Kammeroper „In The Penal Colony“ von Philip Glass nach Kafkas Erzählung „In der Strafkolonie“. Auch zwei Musicals stehen auf dem Spielplan: „Ein Käfig voller Narren“ von Jerry Herman (Regie: Jasper Brandis), und der Publikumserfolg „My Fair Lady“ kehrt Mitte Juni 2020 ins Repertoire zurück.

Schauspiel

Mit zwei Uraufführungen von zwei Auftragswerken startet die Schauspielsparte in die Saison und erinnert an Berblinger (1770-1829), den Tüftler und unruhigen, ja sozialrevolutionären Geist, der in der Donau baden ging: „Der Schneider von Ulm“ lautet der Arbeitstitel eines Stücks von Ulf Schmidt, das Karin Drechsel inszeniert (3. Oktober). Zwei Tage später hat im Podium ein neues Stück von John von Düffel Pre­miere: „Ikarus“.

Im Großen Haus darf sich das Publikum zudem auf Ferenc Molnárs Komödie „Eins, zwei, drei“ freuen, das Billy Wilder in seinem gleichnamigen Film mit Horst Buchholz adaptierte (Sascha Nathan führt Regie). Ekat Cordes inszeniert Max Frischs „Biedermann und die Brandstifter“, Schauspielchef Brandis den Kleist-Klassiker „Der zerbrochne Krug“. Das Weihnachtsmärchen der Saison ist „Peterchens Mondfahrt“ (Martin Borowksi), das zu Berblinger, aber auch zu einem weiteren Jubiläum, nämlich „50 Jahre Mondlandung“, passt.

Im Podium zeigt das Schauspiel, das nächste Saison die Ensemblemitglieder Franziska Maria Pößl, Jakob Egger, Lukas Schrenk und Fabian Gröver ersetzen muss, zudem die Uraufführung „Sprachlos die Katastrophen im Bereich der Liebe“ von Henriette Dushe, „Benefiz – Jeder rettet seinen Afrikaner“ von Ingrid Lausund und auch „Am Königsweg“ von Elfriede Jelinek. Und eine schöne Idee: In der Kunsthalle Weishaupt und im Museum Ulm sind „Alte Meister“ zu erleben – als Theaterstück nach Thomas Bernhards Roman. Nicht zu vergessen das Junge Theater Ulm, das unter anderem „Auerhaus“ nach dem Roman von Bov Bjerg im Podium herausbringt.

Tanztheater

„Faces of Love“ heißt ein Tanztheater in zwei Teilen von zwei Choreografinnen, Noel Pong und Beatrice Panero, das mit Musik von Beethoven und anderen am 17. Oktober im Großen Haus uraufgeführt wird. Reiner Feistel zeigt als Ulmer Premiere sein für das Theater Chemnitz erarbeitete Stück „Ein Sommernachtstraum“ nach Shakespeare und mit Musik von Mendelssohn Bartholdy. Im Podium inszeniert Tanztheaterchef Feistel noch eine zweite Produktion: „Das Schweigen der Männer“. Seine erfolgreiche Choreografie „Der kleine Prinz“ läuft noch einmal von Ende November an im Podium.