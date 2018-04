Pflanzen Die Hingucker im Frühling

Biergarten, Picknick und Lernen in der Natur

Öffnungszeiten Wer die 90 Höhenmeter bis zum oberen Ende des Botanischen Gartens überwunden hat, kann den Blick – bei einem kühlen Getränk im Biergarten – schweifen lassen. Der Biergarten hat wochentags ab 10 Uhr, am Wochenende ab 11 Uhr geöffnet und schließt abhängig vom Wetter. Wer lieber picknicken möchte, kann dies in kleinem Rahmen auf den gemähten Rasenflächen tun, solange der Platz wieder sauber und aufgeräumt verlassen wird. Das Freigelände des Botanischen Gartens ist täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt in die Gewächshäuser, die dienstags und donnerstags von 13 bis 15 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr (feiertags geschlossen) geöffnet sind, beträgt 2 Euro. Im Botanischen Garten ist das Fahrrad fahren und mitbringen von Hunden nicht gestattet.

Veranstaltungen Der Förderverein „Freunde des Botanischen Gartens“ organisiert über das Jahr verteilt verschiedene Kurse, Vorträge und Führungen. Einen Schwerpunkt bildet in diesem Jahr das Thema Arzneipflanzen. Im Rahmen der deutschlandweiten „Woche der Botanischen Gärten“, die mit dem Sommerfest am 17. Juni endet, werden gesonderte Veranstaltungen angeboten.