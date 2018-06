Kabarett Die Helden seiner Kindheit

Ulm / Von Christina Kirsch

Silicium, Silicium“ Dieser alte Lateinerwitz sorgte auch bei Jochen Malmsheimer im ausverkauften Ulmer Zelt beileibe nicht für Silentium. Der Germanist und Historiker, der seine Studien zugunsten der kabarettistischen Laufbahn abbrach, verachtet geradezu das Schweigen.

Wer gehört werden will, muss röhren. Röhren wie ein Hirsch, proleten wie der „mentale Klostein Björn Höcke“ und verbal durch die Prärie reiten wie Old Shatterhand. Was sich in den Weg stellt, wird von Jochen Malmsheimer umgenietet und zermalmt.

Jochen Malsheimer tritt in Biker-Kluft auf und gibt den Rammbock mit Drohgebärde. „Sie müssen nicht mitklatschen, wenn Sie etwas verstanden haben“, diszipliniert er das Publikum, das zu ausgelassenen Beifallsbekundungen bereit ist. „Am besten, Sie setzen sich auf ihre Hände, dann ist es erstens ruhiger und zweitens packt Sie mal wieder jemand am Arsch“.

Mit theatralischer Anmutung und in einem Jargon, der mit verdrehten Floskeln hantiert, begibt sich der Kabarettist auf eine Reise von seiner Heimatstadt Essen bis nach Venedig. Die Gattin hatte sich das so gewünscht. Und wer kann der auch widerstehen? Doch für eine Busreise fühlt sich der 57-Jährige noch nicht sabbernd genug. „Der Mensch ist in einer Gruppe unaushaltbar“, stellt er fest. Im Bus, der für „Schüttgut wie Japaner oder Schüler konzipiert ist“, kann er seine protestantischen Knie nicht beugen – und Malmsheimer leidet lautstark.

Leider sei er keine Zauneidechse. Die könne bei Bedrohungen dieser Art ihren Schwanz abwerfen. „So weit bin ich noch nicht“, resümiert der Kabarettist und lässt das Bild erst einmal wirken. Später schiebt er noch die engen Hosen von Paula aus der Fernsehserie „Daktari“ nach, bei denen „man ihren Wunsch von den Lippen ablesen konnte“. Ohne Ausflüge in den Unterleib geht wohl auch bei Jochen Malmsheimer nichts.

Mit Kennerblick wird die Busmannschaft detailliert beschrieben. Die barocke Putte vor ihm, der Gote mit dem Scharnier im Rücken, die Jugend auf der Rückbank. Jochen Malmsheimer lässt in seinem Programm „Dogensuppe Herzogin – ein Austopf mit Einlage“ die „zähleimige Geräusch­melange“ olfaktorisch aufsteigen.

Natürlich pennt auch er in dieser Galeere namens Reisebus mal ein, und dem Dösenden erscheinen in einer Art „perpetuum debile“ die Helden seiner Kindheit. Daktari und Old Shatterhand infiltrieren des Kabarettisten Träume. Martin Luther lüftet die Kutte, Wilhelm Tell kaut am Apfel und Winnetou verdreifacht sich in „Winneone, Winnetwo und Winnethree“. Marco Polo zeigt jedem unaufgefordert die Wandermarken an seinem Spazierstock. Mit den Themen „böse AfD“ und „Wir sollten mehr lesen“ hat der Kabarettist letztlich jeden Bildungsbürger auf seiner Seite. Am Ende gibt sich Malmsheimer versöhnlich und wird sogar ein bisschen leiser. Die volle Dröhnung klingt human und humanistisch aus.

Ende Gelände. In Venedig kommt er wohl erst im nächsten Programm an.